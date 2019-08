Gehrden

Eine stark angebrannte Mahlzeit hat an Donnerstag die automatische Brandmeldeanlage des Flüchtlings- und Obdachlosenwohnheims am Bünteweg ausgelöst. Der Löschzug der Feuerwehr Gehrden wurde um etwa 22 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte wenig später am Wohnheim ankamen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Lage und fand wenig später in einer Wohneinheit im Erdgeschoß angebranntes Essen vor. Der Topf mit den verkohlten Resten wurde daraufhin ins Freie gebracht. Da die Wohnung und der Flurbereich leicht verraucht war, setzten die Feuerwehrleute zur Beseitigung des Brandrauchs einen Druckbelüfter ein. Es entstand kein nennenswerter Schaden. Die Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Von Mario Moers