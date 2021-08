Eine Fotovoltaik-Anlage und drei Ladesäulen für ihre E-Autos hat das Innenausbau-Unternehmen Germerott in Gehrden in Betrieb genommen. Der Weg von der Idee bis zur Umsetzung war nicht einfach.

Drei Ladesäulen sind an der Germerott-Zweigstelle an der Ronnenberger Straße eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Dabei sind Frank Fenselau (von links), Mandy Hermann, Kira Janotta, Edmund Jansen und der Sprecher der Stadt Frank Born. Quelle: Dirk Wirausky