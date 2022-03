Gehrden

Die Stadtverwaltung ist offenbar selbst überrascht, dass schon zahlreiche ukrainische Flüchtlinge im Gehrdener Stadtgebiet angekommen und auch untergebracht worden sind. Dabei handele es sich um private Initiativen von Familien, sagte Verwaltungsvertreter Ralf Geide im Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung.

Auch die ersten Kinder sind bereits an Gehrdener Schulen angemeldet worden. Geide geht davon aus, dass noch mehr Menschen aus der Ukraine in die Burgbergstadt kommen werden. Genaue Zahlen kenne er aber nicht.

Was müssen die Schulen leisten?

Elternvertreterin Zuhal Karakas forderte die Verwaltung auf, sich auf eine „drastische Flüchtlingswelle“ einzustellen. Mit Blick auf den Schulbereich mahnte sie, dass die im aktuellen Schulentwicklungsplan vorgelegten Schülerzahlen sich bald überholt hätten. „Wir werden viele Kinder aus dem Kriegsgebiet aufnehmen müssen“, sagte sie. Darauf müsse sich die Stadt vorbereitet.

Mit bestem Beispiel gehen die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) voran. Sie haben nach den Worten des didaktischen Leiters Oliver Rosenkranz Überlegungen angestellt, wie den Flüchtlingen aus der Ukraine geholfen werden könnte – und unter anderem vorgeschlagen, den Menschen die Turnhalle des MCG am Knülweg zur Verfügung zu stellen.

Verwaltung prüft Unterbringung an mehreren Orten

Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) versicherte, dass sich die Stadt vorbereitet. In einem Krisenstab würden entsprechende Lösungen diskutiert und gesucht. Dazu gehöre auch, dass Dorfgemeinschaftshäuser als Quartiere bereitgestellt werden könnten. Geprüft werde zudem, ob die Flüchtlingsunterkunft am Bünteweg erweitert werden könnte. Eine Unterbringung in einer Sporthalle ist laut Mittendorf die letzte Option. „Wir wollen den Sportunterricht der Schulen möglichst aufrecht erhalten“, betonte er. Aber gänzlich auszuschließen sei es nicht, Hallen als Notquartiere zu nutzen. Mittendorf denkt dabei aber eher an die große Sporthalle an der Oberschule, weil im gegenüberliegenden Delfi-Bad die nötigen sanitären Anlagen vorhanden sind. Auch die Kirchengemeinden seien in das Hilfenetz eingebunden.

Gegenwärtig gibt es laut Geide etwa 30 Schlafplätze im Stadtgebiet. Das seien ausschließlich private Angebote. „Es ist aber wichtig, dass wir das aus dem Rathaus heraus koordinieren“, sagte Geide. Dort ist eine entsprechende Stelle eingerichtet worden. Wer über geeigneten Wohnraum verfügt und diesen anbieten möchte, kann sich an die Stadtverwaltung wenden. Voraussetzung für eine Anmietung ist die Einhaltung der Mietobergrenzen. Fragen beantwortet Ramona Hoffmann unter der Telefonnummer (05108) 6404430.