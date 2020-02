Gehrden

Etwas blass sieht der vermeintliche Patient im Trainingsanzug aus, der mit geschlossenen Augen und leicht geöffnetem Mund auf einem Krankenhausbett liegt. Um die lebensgroße Puppe herum stehen mehrere zufrieden lächelnde Ärzte des Gehrdener Regionskrankenhauses sowie Vertreter des Fördervereins des Klinikums Robert Koch. Dieser hat der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin den Kauf der mit reichlich Technik gefütterten Puppe im Wert von 8000 Euro ermöglicht.

„Der besondere Vorteil dieser Trainingspuppe ist die realistische Darstellung von Wiederbelebungssituationen, die mit unserem gewohnten Equipment behandelt und versorgt werden können“, erklärt Chefärztin Barbara Lehmann-Dorl. Darüber hinaus gebe die Puppe eine unmittelbare Auswertung über die Qualität der erfolgten Maßnahmen.

Dummy reagiert auf Behandlungen

Die neue Simulationspuppe sei die neueste ihrer Generation und nicht mit dem zu vergleichen, was viele Menschen aus Erste-Hilfe-Kursen kennen würden, so Nikolas Gerdau vom Klinikum Region Hannover. Vielmehr sei sie sehr komplex und am ehesten mit einem Flugsimulator zu vergleichen. „Die Puppe kann alles mögliche simulieren: einen Herz-Kreislauf-Stillstand, Blutdruck, Puls“, so Gerdau. Auch reagiere der Dummy sofort auf die einzelnen Behandlungsschritte des jeweiligen Teams.

Die offiziell von Karola Bernhards und Manfred Mücke als Vertreter des Fördervereins übergebene Simulationspuppe ist die erste ihrer Art im Gehrdener Klinikum. Um die verschiedenen Wiederbelebungstechniken und Behandlungsabläufe zu üben, mussten die Mitarbeiter bisher ins Nordstadtkrankenhaus fahren. Künftig könnten die rund 500 Mitarbeiter die komplexen Behandlungssituationen sehr realitätsnah auch regelmäßig in Gehrden trainieren. „Dafür danken wir dem Förderverein außerordentlich“, sagte Chefärztin Lehmann-Dorl.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler