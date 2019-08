Gehrden

Es ist zwar noch nicht Weihnachten. Dennoch: Das Robert-Koch-Klinikum in Gehrden erhält zahlreiche Geschenke. 14.200 Euro hat der Förderverein des Klinikums für das Krankenhaus aus Mitgliedsbeiträgen gesammelt. Davon wurden Materialien und Ausstattung für den Klinikalltag gekauft.

Allein 7300 Euro haben laut Manfred Mücke, Vorsitzender des Fördervereins, Wärmeschutzfolien für eine Station gekostet. In der dritten Etage sind die Folien bereits an die Fensterscheiben geklebt worden und leisten ihren Dienst – im heißen Sommer wirkt sich das bereits aus. „Wir hatten die Folien vor drei Jahren bereits getestet. Dadurch ist die Temperatur von 28 auf 24 Grad gefallen, was angenehmer für die Patienten in den Zimmern ist“, sagt Mücke. Nun war nach den guten Erfahrungen das nächste Stockwerk an der Reihe.

Weitere Geschenke gibt es nächste Woche

Am Dienstag, 13. August, um 12 Uhr ist im Klinikum die feierliche Übergabe aller Geschenke terminiert. Zusätzliche Sachspenden haben einen Gesamtwert von 6900 Euro – alles für die Ausstattung des Klinikums. Um was genau es sich dabei handelt, will Mücke noch nicht verraten. Nur so viel: „Das sind Materialien, die im Klinikumbudget nicht enthalten, aber wichtig für den Alltag sind.“

Der Förderverein hat 300 Mitglieder. „Wir informieren sie einmal im Quartal darüber, was mit ihrem Geld gemacht wird. Denn das Krankenhaus hat immer wieder Wünsche, die wir gern erfüllen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Nun wurde besonders viel gesammelt – Geld und Ideen. „Wir haben dieses Mal ungewöhnlich viele Geschenke, so zahlreich ist es sonst nicht“, sagt Mücke lachend. Die bis dato letzte Aktion war eine Spende zu Weihnachten: Allen Patienten und Mitgliedern der Belegschaft, die am 24. Dezember im Krankenhaus lagen beziehungsweise dort arbeiten mussten, überreichte der Förderverein eine Schneekugel. Insgesamt waren 250 Stück. Aber Geschenke gibt es eben nicht nur zu Weihnachten.

Von Stephan Hartung