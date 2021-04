Gehrden

Auch wenn sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren gewandelt hat und Politik längst keine Männerdomäne mehr ist – es bleibt auf lokaler Ebene schwierig, Frauen für die Politik zu begeistern. Um Frauen den Einstieg in die Kommunalpolitik schmackhaft zu machen und zu erleichtern, hat das Land Niedersachsen seit Jahren ein Mentoring-Programm aufgelegt.

In Gehrden haben vier Frauen mitgemacht. Die Gleichstellungsbeauftragte Christiane Olbrich ist zufrieden. Im Vergleich zu anderen Kommunen stehe Gehrden damit gut da. Auch in den vergangenen Jahren ist es immer wieder gelungen, mit Hilfe des Programms Frauen zu motivieren, politisch aktiv zu werden – und sogar für den Rat zu kandidieren. Drei haben es auch geschafft, allerdings ist keine von ihnen mehr dabei.

Man müsse für eine Sache brennen, sagt Eva Kiene-Stengel. Die Bündnisgrüne ist seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik. Über die Friedensbewegung sei sie zur Politik gekommen. „Ich wollte und will aktiv etwas verändern“, betont sie. Sie hoffe, auch andere Frauen davon überzeugen zu können.

Nur sechs Frauen im Rat der Stadt

Das ist auch die Motivation von Heide Rath (CDU) und Brigitte Ermerling (SPD). Heide Rath kam 1996 in den Rat. Die Ditterkerin war unter anderem auch Ortsbürgermeisterin, saß in der Regionsversammlung und ist aktuell Vorsitzende im Ausschuss Soziales, Kultur und Sport. Nun ist allerdings Schluss. Sie habe keine Lust mehr, sagt sie ehrlich. Das ist bei Brigitte Ermerling anders. Sie will weitermachen. „Ich habe noch großen Spaß an der kommunalpolitischen Arbeit“, sagt die Lentherin.

Doch Kiene-Stengel, Rath und Ermerling sind im Rat der Stadt Gehrden in der Minderheit. 29 Mitglieder hat das Gremium, darunter nur sechs Frauen. „Zu wenig“, findet Christiane Olbrich.

Eine, die vielleicht in die Fußstapfen von Heide Rath treten könnte, ist Beatrice Freifrau Knigge. Sie wird bei den nächsten Kommunalwahlen für die CDU kandidieren – für den Rat und den Levester Ortsrat. Sie ist über das Mentoring-Programm zur Politik gekommen. „Das Programm war für mich sehr wichtig“, sagt Beatrice Freifrau Knigge. Denn eigentlich hatte sie jahrelang kein Interesse an Politik. Andererseits habe sie gemerkt, wie wichtig es ihr sei, was vor Ort passiere. Das Programm sei der große Motor für sie gewesen, sich künftig politisch zu engagieren.

Begleitendes Angebot

Für Olbrich steht aber fest. Das Mentoring-Programm ist nur ein begleitendes Angebot. Es helfe, die kommunalpolitischen Abläufe kennen zu lernen. Die Frauen erhalten ein Jahr die Chance, kommunalpolitische Themen gemeinsam mit erfahrenen Politikerinnen (Mentorinnen) oder Politikern (Mentoren) zu erörtern. Sie können an allen öffentlichen Sitzungen teilnehmen. Sie werden von den Mentorinnen mit in die Fraktionssitzungen genommen. „Aber letztlich müssen die Parteien selbst mehr tun, um Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern“, betont sie. Auf diesem Gebiet gebe es aktuell eine Menge Nachholbedarf.

Die Gründe, warum Frauen nach wie vor in der Unterzahl sind, habe nach Ansicht von Beatrice Freifrau Knigge immer noch mit dem Rollenverständnis zu tun. Frauen fühlten sich in vielen Fällen verantwortlich für die Kinderbetreuung und den Haushalt. „Zudem haben Frauen viele Berührungsängste und nicht das nötige Zutrauen“, glaubt die Levesterin. Dass der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle dabei spielt, ob sich Frauen politisch engagieren, glaubt Heide Rath. Es sei oft schwierig, Beruf, Familie und Ehrenamt miteinander zu verbinden.

Digitale Sitzungen sparen Zeit

Die CDU-Politikerin hofft, dass vielleicht die Umstellung auf digitale Sitzungen mehr Frauen dazu bewegt, die Politik auf lokaler Ebene mitzubestimmen. „Es spart Zeit und es ist weniger aufwändig, wenn ich von zu Hause die Sitzungen verfolgen kann“, so Rath. Ein weiteres Hindernis aus Raths Sicht ist die fünfjährige Wahlperiode: „Viele sind nicht bereit, sich über einen so langen Zeitraum zu binden – gerade Jüngere.“ Außerdem scheuen es viele, in der Öffentlichkeit zu stehen. Durch die sozialen Medien geraten man als Kommunalpolitikerin schnell in den öffentlichen Fokus.

Zumindest für Beatrice Freifrau Knigge sind das alles keine Gründe. „Ich finde es toll, etwas bewegen zu können“, sagt sie selbstbewusst. Sie ist die einzige von vier Mentees, die in die Ratspolitik geht. Betreut wird sie von Heide Rath. Die anderen Mentees haben sich entschlossen, dieses Mal noch nicht zu kandidieren. Sie seien aber in die Arbeit der Parteien eingebunden, sagt Olbrich.

