In Gehrden sind im vergangenen Jahr 16 Fälle von häuslicher Gewalt registriert worden – und die Dunkelziffer sei in der Regel deutlich höher. Davon ist Christiane Olbrich, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, überzeugt. Das sei zwar traurig, aber gleichsam auch ein Beleg dafür, dass der Bedarf klar da und eine Frauenberatungsstelle in Gehrden notwendig sei. Deshalb ist Olbrich zufrieden, die neue Einrichtung nun offiziell eröffnen zu können. Die Stadt Gehrden habe schnell den frisch renovierten und gut ausgestatteten Raum am Steinweg 17/19 im ersten Obergeschoss zur Verfügung gestellt, stellt sie dankbar fest und sagt: „Solche Stellen müssen flächendeckend vorhanden sein.“

Vor zwei Jahren sei dies im Rahmen der Istanbul-Konvention zum besseren Schutz von Frauen auch verpflichtend geworden, fügt Beate Janisch vom Frauenzentrum Ronnenberg hinzu. Janisch wird zukünftig die Gehrdener Stelle leiten, ihre Vertreterin ist Marion Weber. Die beiden Sozialpädagoginnen vom Frauenzentrum in Ronnenberg sind bereits seit zwölf Jahren in der Beratung tätig, verfügen über einen großen Erfahrungsschatz und sind überzeugt: „Es werden Frauen kommen.“

Angebot ist kostenlos und anonym

Eigentlich sollte die Stelle schon im Januar eröffnen, durch Baumaßnahmen und letzten Endes die Corona-Krise habe sich der Termin jedoch verzögert. Ende Mai hat Janisch dann die ersten Beratungen in Gehrden vorgenommen. „Aber noch ist das Angebot einfach nicht bekannt“, erzählt sie. Derzeit lege man Flyer aus, insbesondere bei Frauenärzten, in Kitas, Schulen oder beim Rathaus, um möglichst ein breites Spektrum an Menschen zu erreichen.

Diese Menschen – ausschließlich Frauen ab der Pubertät – können mit allen möglichen Anliegen zu Janisch oder ihrer Vertreterin kommen. „Das Angebot ist kostenlos und anonym.“ Wichtig sei lediglich, vorher telefonisch eine Uhrzeit zu vereinbaren. Die Möglichkeit einer persönlichen Beratung in Gehrden gebe es mittwochs zwischen 14.30 und 17 Uhr und donnerstags zwischen 10.30 und 13 Uhr. „Wir haben extra einen Termin auf den Nachmittag gelegt, damit auch Berufstätige Frauen herkommen können“, erklärt Janisch. Alternativ gebe es weiterhin die offene Sprechstunde in Ronnenberg.

Nach dem Lockdown besonders viel zu tun

Doch Janisch ist davon überzeugt, dass die Hemmschwelle bei vielen Frauen zurückgehe, wenn sie den Ort jetzt leichter erreichten. Außerdem könnten die Hilfesuchenden, die das Gebäude am Steinweg betreten, genau so gut zum Zahnarzt gehen. „Das nimmt die Angst, beobachtet zu werden.“

Dass die Fallzahlen während der Corona-Zeit in die Höhe gegangen seien, mache sich jetzt bemerkbar. „Wir haben richtig viel zu tun.“ Häufig meldeten sich Frauen wegen häuslicher Gewalt oder sexuellen Übergriffen. Die Beraterinnen lehnen jedoch keine ab. Auch wenn jemand persönliche Probleme hat, familiäre, berufliche, psychische, könne sie sich an die Einrichtung wenden. Bei Traumata, Stalking, Erziehungsfragen, Trennungen oder Lebenskrisen – die Stelle soll ein umfassender Anlaufpunkt sein. „Wir sind allerdings keine Therapeuten“, erklärt Janisch. Sollte in dieser Hinsicht Bedarf bestehen, gebe es ebenfalls Unterstützung bei der Suche nach einem Therapieplatz.

Für die Frauen entstehen keine Kosten

Doch zunächst gelte es, bekannt zu werden. Direkt vor der Einrichtung auf der Straße hat Olbrich ein bunt bemalt und mit Blumen bestecktes Fahrrad angeschlossen. Ein Hingucker – ist sie überzeugt. Daran hängt eine kleine Box mit Flyern. Es soll noch ein Hinweisschild angebracht werden. „Wir versuchen gerade alles, um auf uns aufmerksam zu machen“, erklärt Beate Janisch. Das sei erst mal der wichtigste Schritt, um dann helfen zu können.

Einen Termin bei der Beratungsstelle können Frauen unter der Nummer des Frauenzentrums Ronnenberg unter Telefon (0511) 431531 vereinbaren. Unter dieser können auch telefonische Beratungen in Anspruch genommen werden. Das Angebot ist kostenlos, die Beraterinnen unterliegen einer Schweigepflicht. Weiterhin können bei Bedarf gratis Dolmetscher hinzugezogen werden.

