Gehrden

Frauke Patzke verschaffte sich auf ihrer Radfahrt vom Hemminger Ortsteil Harkenbleck an den Burgberg selbst einen Eindruck davon, was in der Region verbessert werden muss: das Radwegenetz. Sie habe zwar eine geeignete Strecke gefunden, doch wirklich schön sei sie nicht gewesen, sagte die Bündnisgrüne, die im Herbst Regionspräsident Hauke Jagau beerben will.

Eine Verbesserung des Radwegenetzes ist auch eines der Ziele der Verwaltungsjuristin. „Die Menschen müssen Lust und Spaß daran haben, mit dem Rad in der Region unterwegs zu sein“, sagte die gebürtige Ostfriesin. Der Wechsel vom Auto auf das Fahrrad sei zudem ein Mosaikstein auf dem Weg zu einer klimaneutralen Region. In 15 Jahren soll dieses Ziel erreicht sein. „Das ist nicht verhandelbar“, sagte die 49-Jährige bei ihrer kurzen Stippvisite in Gehrden. Eckpfeiler dazu seien unter anderem die Verkehrswende voranzutreiben sowie die grüne Technologie und regenerative Energiequellen zu fördern. „Das Spektrum reicht von der Gebäudesanierung bis hin zur Alleebepflanzung“, so Patzke, die darüber hinaus an den Berufsbildenden Schulen Klimaschutz als Ausbildungszweig etablieren möchte.

Dass Patzke in Gehrden vom grünen Fraktionsvorsitzenden Heinz Strassmann am Klinikum Robert Koch begrüßt wurde, hatte einen Grund. Die Diskussion über die Zukunft des Krankenhauses ist eines der bestimmenden politischen Themen in Gehrden. „Wir sind nicht gegen die Modernisierung und Erweiterung“, betonte Strassmann. Doch bei der Planung des Neubaus zeige sich auch, dass Bürger und Politiker häufig vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Das müsse sich ändern.

Mehr Transparent gefordert

Fehlende Transparenz sei ein Manko der Regionspolitik, meinte Strassmann. „Wir erwarten, dass künftig mehr auf die Bedürfnisse der Umlandkommunen eingegangen wird“, sagte er. Dem stimmte Lisa-Marie Benda aus dem Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen zu: „Wir wollen, dass Bürger und Anwohner gehört werden.“ Und zwar bevor die Planungen für ein Projekt beginnen, ergänzt sie.

Patzke sieht das genauso. „Die Region hat das nötige Know How und das müssen wir den Kommunen zur Verfügung stellen“, sagte sie. Viele Angelegenheiten ließen sich sowieso besser vor Ort lösen. Grundsätzlich gelte, dass eine Gemeinschaft nur gemeinsam gestaltet werden könne. Zwar habe jede Kommune ihre eigene Identität, aber der Regionsgedanke müsse mehr ausgeschöpft werden. Schließlich sei die Region Hannover mit seine 1,2 Millionen Menschen ein gewaltiges Gebilde. „Wir haben politisches Gewicht und das müssen wir besser ausnutzen“, sagte Patzke. Die Stimme der Region müsse in Niedersachsen mehr Gehör finden.

Kritik am Gesundheitswesen

Dazu zähle auch das Gesundheitswesen. „Wir müssen entscheiden, ob wir weiterhin an einer gewinnorientierte Gesundheitsversorgung festhalten“, sagte Patzke. „Das Grundsystem ist falsch“, betonte die Grüne. Sie hoffe, dass die Corona-Pandemie neue Erkenntnisprozesse in Gang setze. Kritik äußerte Patzke auch an den Corona-Maßnahmen. „Wir brauchen ein Konzept, das nicht auf Hoffnung basiert“, sagte sie.

Während Strassmann glaubt, dass Patzke gute Chance habe, neue Regionspräsidentin zu werden, hält sich die Hemmingerin zurück. Sie wolle den Menschen in der Region gute Ideen unterbreiten und gute Angebote machen. Über ihre Chancen mache sie sich dabei keine großen Gedanken.

Bis zum August 2019 war Patzke Vorsitzende der Grünen in der Region Hannover. Sie arbeitet als Referatsleiterin im Wissenschaftsministerium in Hannover, dort ist sie auch für juristische Angelegenheiten zuständig. Zuvor lehrte und publizierte sie an der Leibniz Universität.

Von Dirk Wirausky