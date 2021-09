Gehrden

Für Spaziergänger ist er ärgerlich und für Tiere kann er sogar zur Gefahr werden: Auf den Wegen am Gehrdener Berg findet man immer wieder achtlos weggeworfenen Müll. Am Sonnabend haben Freiwillige dieser Verschmutzung den Kampf angesagt und sind ausgerüstet mit Müllgreifern und Abfalltüten die Wege abgelaufen.

Der „World Cleanup Day“ wird in Deutschland von dem Verein „Let’s Do It! Germany“ organisiert und findet jedes Jahr am dritten Sonnabend im September an unterschiedlichsten Orten Reinigungsaktionen statt. In Gehrden hat Marco Grote vom dortigen Waldkindergarten die Führung übernommen. „Wir sind auch Nutznießer, wenn weniger Müll herumliegt“, erklärt er. Immerhin liegt der Waldkindergarten inmitten des gereinigten Gebietes.

Lesen Sie auch: Umweltsünder laden immer wieder Müll auf Feldern in Ditterke ab

Auch sein Sohn ist engagiert dabei. Der sechsjährige Dean erinnert sich an eine besondere Aktion, die er mit seinen Kindergartenfreunden einmal veranstaltet hat. „Wir haben einen Müllwettbewerb gemacht“, sagt er. Wer am meisten Müll sammelte, habe dabei am Ende Süßigkeiten bekommen.

Holger Fullriede und Sohn Daniel sind extra aus Seelze gekommen, um bei der Aufräumaktion zu helfen. Quelle: Finn Bachmann

Müll ist eine Gefahr für Tiere

Unterstützt werden die Freiwilligen von Uwe Hundertmark von der Forstbetriebsgemeinschaft „Gehrdener Berg“. Er stellt zwei Gitterboxen als Sammelpunkte für volle Mülltüten auf. Müll im Wald sieht nicht nur schlecht aus, findet er. Tiere könnten durch weggeworfene Gegenstände sogar verletzt werden, etwa wenn sie durch Glasscherben laufen, erzählt Hundertmark. Ein zunehmendes Problem sei, dass die gelben Säcke der Anwohner vom Straßenrand weggeweht würden und dann als herrenloser Müll herumlägen. Dafür bahnt sich vielleicht eine Lösung an. „Ab nächstem Jahr soll es die gelbe Tonne geben“, sagt Kindergärtner Grote.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er bedauert, dass nicht jeder Waldnutzer auf den Müll achtet. „Bei Schnittarbeiten wird Müll häufig noch zerkleinert“, beklagt Grote. Werden zum Beispiel Rasenflächen gemäht, werde der Müll vorher häufig nicht eingesammelt, sagt er.

Auch Helfer aus Seelze unterstützen die Aktion

Holger Fullriede hat einen weiten Weg auf sich genommen, um in Gehrden beim Müllsammeln zu helfen. Gemeinsam mit seinem Sohn Daniel ist er extra aus Seelze angereist. In Hannover werde in Gewässern nach Plastik gesucht, aber er besitze kein Boot, erklärt er. Daher unterstütze Fullriede die Aktion in Gehrden. Auf das Projekt aufmerksam geworden ist er über die Internetseite des „World Cleanup Days“, auf der alle Sammelorte in einer Datenbank zu finden sind. Ganz fremd ist dem Seelzer der Gehrdener Berg aber nicht: Er mache regelmäßig Outdoor-Sport auf einem Gelände im dortigen Waldgebiet.

Von Finn Bachmann