Gehrden

Es hat eine enorme Verzögerung gegeben. Doch jetzt ist der Treffpunkt im Wohngebiet Großes Neddernholz fast fertig. Bereits 2018 gab es eine erste Ankündigung für die Baumaßnahme, im vergangenen Jahr ging es dann los. Ziel war und ist es, am Bonifatiusweg für die Anwohner des Quartiers einen zentralen Platz zu gestalten – mit einem von Bäumen gesäumten Weg, Sitzbänken und einer Bouleanlage.

„Der Platz ist fast fertig. Die Bäume sind gepflanzt, die Beleuchtung ist vorhanden“, sagt Cord Mittendorf (SPD) und berichtet von „einer Abnahme der Stadt im Oktober 2020“. Gehrdens Bürgermeister und die Verwaltung mussten sich zuletzt viele Vorwürfe von Anliegern anhören, wonach die Stadt die Baumaßnahme mangelhaft ausgeführt habe, was zu Schäden und teilweise Gefährdungen für die Nutzer des Platzes geführt habe.

Anlieger bemängeln Stolperfallen und schlechte Grünpflege

Beispielsweise, so die Beschwerden, die auch der Redaktion schriftlich vorliegen, hätten auf dem Platz und den Rasenflächen Absperrgitter und Bauzäune herumgelegen, was vor allem für Kinder gefährlich sei. Zudem habe man kaputte Pflaster- und Randsteine vorgefunden, erwähnt wurden auch tiefe Spuren von Radladern oder Baggern im Rasen sowie eine insgesamt schlechte Grünpflege.

Im Rasen sind noch deutliche Reifenspuren zu sehen. Quelle: Stephan Hartung

Die ausführende Firma hat die Gitter und Zäune mittlerweile abgeholt. Die Schäden an den Pflasterungen waren laut Mittendorf bei der Abnahme im Herbst noch nicht vorhanden. Da das Industriegebiet rund um die Robert-Bosch-Straße nicht weit ist, verirrten sich so manche Lastwagenfahrer im angrenzenden Wohnbereich. „Und dort gibt es dann Schwierigkeiten, mit einem großen Lkw zu wenden“, sagt der Bürgermeister. Anwohner berichten jedoch von kaputten Steinen aus den vergangenen Jahren, als es von der Polizei dokumentierte Unfälle in Verbindung mit Lastwagen gab aus einer Zeit, „als der Begegnungsplatz noch eine Schotterwüste war“.

Bürgermeister verspricht Behebung der Mängel

Auch Mittendorf sind die Reifenspuren aufgefallen. „Dazu ist es beim Pflanzen der Bäume gekommen.“ In Kürze, verspricht er, werden die Mängel aber behoben. „Wegen der Witterung hatte unser Bauhof zuletzt mit dem Winterdienst zu tun.“ Jetzt im März beginne der normale Rhythmus für die Grünpflege, auch mit Unterstützung einer Fremdfirma. Alle zwei bis drei Wochen steht Rasenmähen auf dem Programm, alle fünf bis sechs Wochen Arbeiten an Unkraut und Moos sowie die Pflege der Bäume. Und im Zuge dessen sollen dann auch die Fahrspuren im Rasen verschwinden.

Damit wird dann, mit Verspätung, doch noch alles hübsch auf dem Freizeitplatz, „den sich die Anlieger gewünscht haben und den wir entsprechend schön gestalten wollen“, wie der Bürgermeister sagt. Und ganz abgesehen davon: In der kreisrunden Mitte des Platzes können Boule-Freunde bereits ihre Kugeln fliegen lassen. Jetzt muss nur noch das Wetter frühlingshaft werden.

Von Stephan Hartung