Gehrden

Bürgermeister Cord Mittendorf sprach kürzlich von einer positiven Momentaufnahme, als vergangene Woche in Gehrden erstmals seit vielen Monaten keine Person mehr mit dem Coronavirus infiziert war. Der Virus sei noch nicht verschwunden, hatte er betont. Ein neuer Ausbruch bestätigt das jetzt: Am Montag hat das Gesundheitsamt der Region Hannover fünf neue Corona-Fälle für das Stadtgebiet gemeldet.

Nach Angaben des Regionssprechers sind alle Fälle in einer Familie aufgetreten. Ob es sich dabei um die Delta-Variante handelt, konnte er nicht sagen.

Damit ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0 auf 32,2 gestiegen – und sie liegt damit so hoch wie in keiner anderen Kommunen in der Region Hannover. Die Inzidenz in der Region wird aktuell mit 5,4 angegeben.

Von Dirk Wirausky