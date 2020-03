Gehrden

Die Hannöversche Tafel unterbricht wegen des Coronavirus vorläufig die Lebensmittelausgabe, ebenso die in Laatzen und Langenhagen. In Gehrden jedoch werden auch am Donnerstag wieder gespendete Waren unter freiem Himmel an Bedürftige weitergegeben. Damit nicht genug: In den vergangenen Tagen haben sich dort sogar noch fünf neue Helfer gemeldet.

Zwei Ehrenamtliche hätten letzte Woche angerufen, drei weitere dann am Montag nach dem Bericht über die Ausgabestelle, berichtet Betty Bekiersch: „Das finde ich ganz toll.“ Zurzeit würden zwar gar nicht so viele Helfer benötigt, doch wenn jemand im Team ausfalle gebe es zuverlässig Ersatz, so die Leiterin der Ausgabestelle: „Der junger Mann, der sich letzte Woche gemeldet hat, hilft am Donnerstag schon mit.“

Wie in der Vorwoche wird die Ausgabe wieder vor den Tafelladen am Kantplatz verlegt. Zusätzlich zu den Tischen des SV Gehrden, auf denen größtenteils vorab abgepackten Lebensmittel wie die von vier Bäckereien gespendeten Brote, Brötchen und Kuchen sowie weitere haltbare Lebensmittel und Gemüse stehen, kommt noch eine zusätzliche Reihe Klapptische dazu. „Wegen des Abstandes zu den Menschen“, betont Bekiersch.

Die sonst übliche Organisation in Gruppen und Ausgabezeiten ist vorerst aufgehoben. Die Kunden könnten von 14 bis 17 Uhr kommen, sie würden einzeln sowie möglichst schnell unter den nötigen hygienischen Bedingungen bedient, erklärt Bekiersch. Am Kantplatz werden regelmäßig 55 Bedarfsgemeinschaften und somit rund 180 Menschen aus Gehrden und Ronnenberg versorgt.

Wegen der Hamsterkäufe könnten Supermärkten derzeit weniger Waren an die Tafel abgegeben, erklärt Bekiersch: „Frisches Gemüse gibt es zurzeit wenig.“ Gleichwohl gebe es genug Waren, auch weil noch vom November 700 Rewe-Tüten mit lange haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Suppe, Keksen und Nussnougatcreme übrig sind. Und noch etwas anderes gibt es gerade reichlich bei der Tafel: Mundschutz. Vergangenes Jahr sei eine Kiste mit 500 Stück gespendet worden. Diese können die Helfer nun gut gebrauchen.

Von Astrid Köhler