Behutsam nimmt die zehnjährige Hanni die zarte Kohlrabipflanze in die Hand, um sie in das Erdloch zu setzen, das sie zuvor mit ihrer kleinen Schaufel ausgehoben hat. „Du musst sehr vorsichtig sein, die Pflanze kann beschädigt werden“, erklärt Lara Lamping von der „Gemüseackerdemie“. Mit zwei Kolleginnen betreut sie eine Pflanzaktion mit Mädchen und Jungen der Oberschule Gehrden. Genau wie ihre Klassenkameradin Giulia (ebenfalls 10) kennt sich Hanni beim Anpflanzen von Gemüse gut aus. Die beiden gehören zu den Kindern, die noch mit einem eigenen Garten aufwachsen.

Die Familie von Christiano aus Weetzen indes hat keinen eigenen Garten. Immer mehr Kindern geht es so wie dem Zehnjährigen: Sie wachsen ohne die Möglichkeit auf, eigenes Gemüse anzupflanzen. Dadurch geht immer mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel verloren. Das Bildungsprogramm „Gemüseackerdemie“, das bundesweit seit fünf Jahren inzwischen in knapp 450 Kitas und Schulen Kinder auf den Acker schickt, versucht, diese Lücke zu schließen. Die Mädchen und Jungen säen, pflegen, ernten und essen buntes Gemüse direkt aus der Ernte. Ob im Klassenraum oder auf dem eigenen Acker. Innerhalb des von der Krankenkasse AOK unterstützten Bildungsprogramms bauen Kinder und Jugendliche ihr eigenes Gemüse an.

Gemüse wächst nicht im Supermarktregal

Den Kontakt zur „Gemüseackerdemie“ hat Schulsozialarbeiterin Frauke Bertram geknüpft. Jetzt haben die Fünftklässler der Gehrdener Oberschule mit Lara Lamping, Katharina Klein und Sonja Walzek von der „Gemüseackerdemie“ Pflanzen wie Salat, Kohlrabi und Radieschen in die Erde des Schulgartens gesetzt. „Das Programm ist toll, weil die Kinder hier ganz praktisch erfahren, dass Gemüse nicht im Supermarktregal wächst, sondern immer noch auf dem Acker“, sagt Bertram.

Mit Trampeln und Springen werden die Wege gefestigt. Lara Lamping von der „Gemüseackerdemie“ zeigt den Kindern, wie es geht. Quelle: Heidi Rabenhorst

Finanzielle Unterstützung für das Projekt gibt es vom Förderverein der Schule, der beim Vereinsvoting der Volksbank Hildesheim als Viertplatzierter 500 Euro erhalten hat. „Von dem Geld haben wir Gartenutensilien wie eine Fräse, Handschuhe und Schaufeln angeschafft“, sagt Bertram. Diese Gerätschaften benötigten die Kinder während der Einführungswoche nach den Sommerferien für das Anlegen des Beetes. „Bei sengender Hitze haben wir unter anderem die Grasnarbe abgetragen“, berichtet Klassenlehrerin Jutta Voltz, die mit ihren Kollegen Arne Feldmann und Anne Umbach das Projekt an der Schule begleitet.

Die Pflege des Gemüsegartens steht ab jetzt immer mittwochs in der siebten und achten Stunde auf dem Programm der Fünftklässler. Hanni und Guilia freuen sich nun am meisten auf die Ernte. „Dann bereiten wir einen bunten Salat für die Schulmensa vor“, verraten die beiden.

