Ditterke

Es ist eine schon seit Jahren geforderte Sicherheitsmaßnahme, um Raser aus Fahrtrichtung Everloh bereits am Ditterker Ortseingang auszubremsen. Vor allem aber soll Fußgängern und Radfahrern beim Überqueren der B65 geholfen werden. Aus diesen Gründen wünscht sich der Ortsrat Ditterke, dass auf der Ortsdurchfahrt eine Mittelinsel eingerichtet wird. Ein Versuch, den Plan umzusetzen, droht nun aber zu scheitern. Denn die Fahrbahn hat sich als zu schmal erwiesen. Dies habe jetzt ein Fahrversuch mit einem Lastwagen deutlich gemacht, teilt die Gehrdener Stadtverwaltung mit.

Dabei hatte es erst in jüngerer Vergangenheit anlässlich der Sanierung der Ortsdurchfahrt Aufwind für die Pläne gegeben. Der Ortsrat wünsche sich schon lange für den östlichen Ortseingang eine Mittelinsel, berichtet Fachbereichsleiterin Nicole Leubert. Nach der nun bereits stellenweise abgeschlossenen Fahrbahnsanierung halte die Stadt Gehrden diese Idee ebenfalls für sehr geeignet. „Auch zur Verkehrsberuhigung“, sagt Leubert. Zwar habe die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Bauträgerin des Sanierungsprojektes keine Mittelinsel eingeplant, die Stadt müsste auf der neuen Fahrbahn aber nur auf eigene Kosten kleinere Maßnahmen wie die notwendigen Markierungen veranlassen.

Bedenken von Anliegern bestätigen sich

Doch nicht alle Ditterker befürworten diese Pläne. Bereits im Vorfeld hatten Gewerbetreibende zu bedenken gegeben: Sollte eine Fußgängerinsel wie geplant hinter dem Ortseingang gebaut werden, hätten die Anlieger aus Platzgründen erhebliche Schwierigkeiten, ihre jeweiligen Grundstücke mit größeren Fahrzeugen zu erreichen – vor allem beim Be- und Entladen für Materiallieferungen.

Wie Leubert erklärt, wurden diese Bedenken jetzt bei einem Praxistest bestätigt. „Für einen 40-Tonner-Lastwagen ist zu wenig Platz, um trotz Mittelinsel in einer Kurve auf die Grundstücke zu fahren. Das hat bei einer Ortsbesichtigung ein Fahrversuch deutlich gemacht“, berichtet sie. Die Stadt werde jetzt mit dem Ortsrat einen Termin vereinbaren, um zu beraten, wie sich das Problem lösen lasse. Andere Standorte für eine Mittelinsel seien jedoch aus Platzgründen schon in der Vorauswahl ausgeschieden.

Von jedem Blickwinkel aus zu erkennen: Eine zusätzliche Mittelinsel am Ortseingang würde für Lastwagen kaum noch Platz lassen, um auf die beiden Gewerbegrundstücke abzubiegen. Quelle: Ingo Rodriguez

Ditterkes Ortsbürgermeister bedauert die neuen Erkenntnisse, hofft aber auf eine Lösung. „Es dient ja nicht nur der Verkehrsberuhigung“, betont Jörg Beckmann. Es fehle genau am Abzweig zur Straße An der Haferriede für Radfahrer und Spaziergänger aus dem Norden des Dorfes eine Möglichkeit, die B65 sicher zu überqueren – in Fahrtrichtung Süden nach Gehrden und umgekehrt. „Es sei denn, man fährt entlang der gesamten Ortsdurchfahrt bis zur Ampel im Westen“, beschreibt Beckmann das Problem. Der Ortsrat berichtet darüber auch auf der Internetseite www.ditterke.net.

Um die Straße sicher zu überqueren, müssen Fußgänger und Radfahrer eine Ampel am westlichen Dorfende nutzen. Quelle: Ingo Rodriguez

Sanierung des Multifunktionsstreifens beginnt

Unterdessen gehen in Ditterke in Kürze die Sanierungsarbeiten weiter: Laut dem Ortsbürgermeister wurde der ursprünglich bereits für diese Woche geplante Auftakt verschoben. Nun soll in der nächsten Woche der fehlende Ausbau eines Multifunktionsstreifens am südlichen Fahrbahnrand der Ortsdurchfahrt beginnen. Wie Beckmann berichtet, soll für die Arbeiten keine Vollsperrung nötig sein. Die nach bisherigen Plänen etwa vierwöchige Sanierungsphase soll demnach mit sogenannten Wanderbaustellen und halbseitigen Fahrbahnsperrungen erledigt werden. Erst im April werde das Sanierungsprojekt endgültig abgeschlossen. „Dann sollen noch die Fahrbahnmarkierungen aufgetragen werden“, sagt der Ortsbürgermeister.

Von Ingo Rodriguez