Leveste

Die Idee des Market Gardenings ist keine neue. Doch für Arne Wessel ist es das erste Mal, dass er sich in dieser Form des Gemüseanbaus versucht. Und bisher läuft das gut, erzählt der Leiter der Gemeinschaftsgärtnerei Wildwuchs bei Leveste – und Mitglied im eingetragenen Verein Solawi (Solidarische Landwirtschaft) Wildwuchs. Deren Mitglieder kommen später in den Genuss des dort angebauten Gemüses, berichtet Wessel.

Das Prinzip ist recht leicht zu erklären: Anstatt auf – wie das in der konventionellen Landwirtschaft so üblich ist – riesigen Flächen mit Hilfe von Spritzmittel und Maschinen anzubauen, läuft beim Market Gardening alles eher auf kleinen Flächen ab, dicht an dicht für möglichst viel Ertrag.

Alle Erzeugnisse sind bio und vegan

Etwa 100 Meter entfernt von Wessels Biogärtnerei befindet sich ein 5000 Quadratmeter großes Feld. „Dieses Jahr bepflanzen wir das zum ersten Mal“, erzählt der 43-Jährige. Die Fläche ist eingeteilt in zehn Parzellen, dazwischen sogenannte Dauergrünstreifen; es sollen Hecken wachsen, momentan sieht es noch nach Blühstreifen aus. „So tun wir nebenbei noch den Insekten und später anderen Kleintieren einen Gefallen“, meint Wessel.

Beim Market Gardening wird verschiedenen Gemüse dicht an dicht gepflanzt. Quelle: Janna Silinger

Jede Parzelle ist in acht Streifen á 20 Meter eingeteilt. Und auf jedem wächst etwas anderes. Darunter zum Beispiel verschiedene Salatsorten, Möhren, Kohlrabi oder Spinat. „Einiges wird mehrfach hintereinander angepflanzt“, erklärt Wessel. Es gilt dabei natürlich, im nächsten Jahr auf die Fruchtfolge zu achten, um den Boden möglichst zu schonen. Das ist oberstes Prinzip. „Die Erzeugnisse sind bio und vegan“, fügt Wessel hinzu.

Keine landwirtschaftliche Maschinen im Einsatz

Dass Market Gardening besonders schonend für die Umwelt ist, zeigt sich an der Art und Weise, wie es betrieben wird. „Es kommen keinerlei landwirtschaftliche Maschinen zum Einsatz“, sagt Wessel. Teilweise muss – zumindest in diesem Jahr – noch richtig intensive Handarbeit betrieben werden, um zum Beispiel den Lehmboden aufzulockern oder Unkraut zu zupfen.

Gespritzt wird beim Market Gardening nicht, führt Wessel fort. Man arbeite viel mehr mit Grünschnitt, Kompost oder Heu. „Damit bedecken wir die Erde manchmal, weil so die Feuchtigkeit besser gespeichert wird und wir weniger bewässern müssen“, erläutert der 43-Jährige. Besonders praktisch: Diese nachhaltige Form des Gemüseanbaus sei prädestiniert für Kleingärtner. „Die machen das ja oft schon automatisch aus Platzgründen“, sagt Wessel lächelnd. Und wenn diese dann noch auf die Fruchtfolgen achten würden, dann sei das eine ziemlich gute Sache.

Von Janna Silinger