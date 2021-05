Gehrden/Ditterke

Eine Gartenlaube an der Erich-Garben-Straße in Ditterke ist am Sonnabendabend vollständig ausgebrannt. Das Feuer drohte, auch auf andere Gebäude überzugreifen.

„Auf der Anfahrt war bereits eine starke Rauchentwicklung zu erkennen“, sagt Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke. Der Löschzug der Feuerwehr Gehrden traf mit der Ortsfeuerwehr Ditterke wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein. Die brennende Gartenlaube grenzte direkt an eine massive Garage. Auf dem nördlichen Nachbargrundstück waren ein Holzlagerschuppen und eine Scheune mit darin gelagerten Reifen unmittelbar durch das Feuer bedroht.

Feuerwehr ist schnell zur Stelle

Die Feuerwehr setzte an der Laube zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren ein. Am Schuppen auf dem Nachbargrundstück wurde ein weiterer Trupp mit einen C-Rohr in Stellung gebracht. Die Löschwasserversorgung sicherte das Hydrantennetz. „Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen auf die Garage und die Scheune verhindert werden“, sagt Fricke. Der Schuppen auf dem Nachbargrundstück wurde nur leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Laube brannte dagegen vollständig aus.

Keine Verletzten

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Menschen kamen nicht zu Schaden, eine Person wurde zeitweilig vom Rettungsdienst betreut. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach rund einer Stunde beendet.

Von Dirk Wirausky