Gehrden

In der Backstube von Sabine Gaues duftet es nach frischem Brot – und neuerdings auch nach Heu. Dieser Geruch stammt von einem neu geschaffene Brot, das auf dem Backblech liegt. „Es schimpft sich Stöckli und wird auf Bio-Heu gebacken“, verrät die Bäckereiinhaberin. In dem neuen Brot findet die langjährige Zusammenarbeit zwischen Bäckermeisterin Sabine Gaues und Mauro Stiller von Stiller’s Restaurant aus Barsinghausen eine gelungene Fortsetzung.

Drei Wochen lang wird getüftelt

„Wir beliefern das Restaurant schon seit vielen Jahren mit unseren Backwaren“, erzählt die 54-Jährige. Nun sei es an der Zeit gewesen, sich etwas Neues einfallen zu lassen. „Es sollte etwas Besonderes, etwas Ausgefallenes sein“, fügt der 26-jährige Gastronom hinzu. Für ihn sei es wichtig gewesen, dass das Brot gut zu den verschiedensten Dips passe. „Das mögen die Menschen“ meint Stiller.

Drei Wochen haben die beiden getüftelt, immer wieder neue Rezepte ausprobiert. „Wir haben diverse Gewürzmischungen aus Österreich bestellt“, erzählt Gaues. Und irgendwann habe die Mischung dann einfach gepasst. Herausgekommen ist dabei eine Art Baguette aus Weizenmehl 1050 mit einem Hauch Kümmel und Haferflocken, gebacken auf Bio-Heu.

Stiller’s hofft auf eine Öffnung zu Ostern

Die rund 500 Gramm leichte neue Kreation trägt den Namen Stöckli, weil es an einen Weinstock erinnern soll. Mauro Stiller ist begeistert. „Es ist genau das entstanden, was ich mir vorgestellt habe“, so der Barsinghäuser. „Als Aufstrich reicht eigentlich etwas Butter.“

Er hofft, dass er das Restaurant zu Ostern wieder öffnen und endlich wieder Gäste begrüßen kann. „Erfahrung mit dem Hygienekonzept haben wir ja schon“, sagt der Gastronom. Der Außer-Haus-Verkauf laufe gut, könne aber das normale Tafelgeschäft nicht ersetzen. Er sieht hoffnungsvoll in die Zukunft. „Wir haben schon Reservierungen für Hochzeitsfeste sowie für Konfirmations- und Kommunionsfeiern. Viele haben die für das vergangene Jahr gebuchten Termine einfach um ein Jahr verschoben“, sagt er.

Sabine Gaues ist mit ihrem Unternehmen nicht vom Lockdown betroffen. Ihre Läden durften immer geöffnet bleiben. „Das ist natürlich für mich persönlich ein großes Glück. Aber am meisten freut es mich für meine 48 Mitarbeiter“, sagt Gaues.

Erhältlich ist das Stöckli-Brot in den sechs Backhaus-Filialen in und rund um Gehrden, in den zwei Läden in Hannover und am Qualitätswochenmarkt auf dem Rittergut Bemerode sowie in Stiller’s Restaurant.

Von Heidi Rabenhorst