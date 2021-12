„Wir bitten bei uns an der Schule schon seit 14 Tagen um 2G plus für Besucher“, sagt die Leiterin der Grundschule Am Castrum, Nina von Zimmermann. Fast alle Konferenzen fänden online statt, Unterricht mit Maske sei ja schon seit 14 Tagen wieder für alle Realität. „Das ist also nichts Neues für uns, aber auch nach wie vor sehr schwierig“, sagt die Rektorin. Advent ohne Backen und ohne Klassenfeiern mit Angehörigen, das sei schon sehr traurig. Adventsfeiern und Weihnachtskonzerte seien nur in der Klassen- und Schulgemeinschaft möglich. Selbst Eltern dürften nicht vorbeikommen.

Auch an der Grundschule am Langen Feld gilt die 2G-Plus-Regel für Besucher. „Die Schüler und Lehrkräfte sind davon ausgenommen“, sagt Schulleiterin Stefanie Diemert. Für Beschäftigte an Schulen gilt 3G. Nach Paragraf 16 der Niedersächsischen Corona-Verordnung ist der Schulbereich von den neuen Regelungen infolge der Feststellung von Warnstufen ausgenommen.

Am Matthias-Claudius-Gymnasium müssen sich die Schülerinnen und Schüler und an der Schule tätige Personen regelmäßig testen, es sei denn, sie sind durchgeimpft oder genesen. Getestet wird in der Regel dreimal in der Woche. „Die Schule darf nur bei einem Negativ-Ergebnis oder Nachweis der Impfung beziehungsweise des Genesenen-Status betreten werden“, sagt der ständige Vertreter des Schulleiters, Christian Steinert. Die Selbsttests werden von der Schule ausgegeben, die zu Hause dann vor dem Unterricht durchgeführt werden. „Sport- und Schwimmunterricht kann nach wie vor stattfinden“, so Steinert.