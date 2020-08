Gehrden

Die Burgbergstadt ist auch im zweiten Quartal 2020 gewachsen. Nach Mitteilung der Region Hannover hatte Gehrden Ende Juni 15.515 Einwohner, die dort mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet waren. Das sind 20 mehr als drei Monate zuvor.

Das Einwohnerwachstum in Gehrden verläuft gegen den aktuellen Trend. Denn die gesamte Region Hannover hat im zweiten Quartal Einwohner verloren. Besonders betroffen war die Landeshauptstadt Hannover, die nach Angaben der Statistikbehörde von Ende März bis Ende Juni 2711 Bürger verloren hat. In den 20 Kommunen im Umland stieg die Einwohnerzahl zwar insgesamt leicht um insgesamt 149, das reichte aber längst nicht aus, um die Abwanderung aus der Landeshauptstadt wett zu machen.

Wachstumsstärkste Kommune in der Region

Die Situation in Gehrdens Nachbarkommunen ist unterschiedlich: Barsinghausen (minus 39) und Ronnenberg (minus 21) haben Einwohner eingebüßt, Wennigsen hat hingegen elf Bürger hinzugewonnen.

Das Wachstum in Gehrden ist nach Angaben der Regionsverwaltung das kontinuierlichste in der gesamten Region. Bereits seit Ende 2018 steige die Einwohnerzahl dort in jedem Quartal konstant. Mit dem jüngsten Zuwachs gelingt Gehrden erstmals in seiner Geschichte der Sprung über die Marke von 15.500 Einwohnern, die dort ihren Hauptwohnsitz haben.

Gehrden wird nach einer zu Jahresbeginn von der Region veröffentlichten Prognose auch langfristig zu den wachstumsstärksten Kommunen im Umland gehören. Bis Ende 2029 wird die Einwohnerzahl in Gehrden demnach um 4,9 Prozent zulegen. Ähnlich hohe Werte schaffen laut Prognose nur Pattensen (plus 4,2 Prozent) und Seelze mit plus 4,1 Prozent. Im Durchschnitt der gesamten Region wird für die nächsten zehn Jahre ein Einwohnerzuwachs von plus 2,5 Prozent vorausgesagt.

Von Andreas Kannegießer