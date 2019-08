Gehrden

Am Freitag, 9. August, beginnt auf der Tennisanlage des SV Gehrden der Gehrdener Sommercup. Das dreitägige Turnier findet bereits zum zehnten Mal statt. Ein Höhepunkt für die Zuschauer sind dabei stets die Doppel-Matches, die laut Verein bei Turnieren dieser Größe selten zu sehen sind. Durch das intensive Volleyspiel kommt es dabei oft zu spektakulären Ballwechseln, die die Zuschauer immer wieder mitreißen.

Teilnehmer aus den Top 500

Nachdem sich das Turnier ab 2009 fünf Jahre lang als hochklassiges Jugendturnier etabliert hatte, ist es seit 2015 als „Aktiven“-Turnier für Damen und Herren ausgeschrieben. Es zieht seitdem auch im Erwachsenenbereich hochklassige Spieler aus ganz Deutschland an, so der Verein. In den vergangenen Jahren konnten bei Damen und Herren jeweils zehn Spielern aus den Top 500 der deutschen Rangliste gemeldet werden. Ausgelobt sind Preisgelder von insgesamt 1800 Euro. Dazu gibt es die Möglichkeit, Ranglistenpunkte zu gewinnen.

„Die sehr schöne Anlage und der reibungslose Turnierablauf haben dazu beigetragen, dass das Turnier in den letzten zehn Jahren so gut angenommen wurde“, sagt die Mitorganisatorin Iris Perl. Das Turnier wird auch in diesem Jahr wieder vom erfahrenen Team Sarah und Detlef Schmidt geleitet, unterstützt von Oberschiedsrichter Björn Weltz.

Der Zeitplan

Die Erstrundenspiele starten am Freitag, 9. August, um 14 Uhr mit den Herren. Damen steigen ab 16 Uhr in das Geschehen ein. Die erste Doppelrunde der Herren wird im Anschluss an die Einzel ab etwa 18 Uhr ausgespielt. Am Sonnabend werden die Achtel- und Viertelfinalspiele ausgetragen. Um 9 Uhr beginnen die Nebenrunden, ab 12 Uhr folgen die Hauptrunden. Um 18 Uhr ist wieder Doppel angesagt.

Am Sonntagvormittag stehen dann die Halbfinals der Haupt- und Nebenrunden auf dem Programm, bevor es ab 13 Uhr in die Finalspiele der Hauptrunden geht. Diese werden auf dem Center Court gespielt, damit die Zuschauer gut gucken können.

Zuschauer sind auf der Tennisanlage, Lange Feldstraße 17, an allen Tagen herzlich willkommen. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Mario Moers