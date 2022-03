Gehrden

Die Verwaltung will die Verkehrssituation vor den Schulen verbessern. Vor allem die Grundschule Am Castrum liegt dabei im Fokus. Bei einem Ortstermin sind verschiedene Punkte betrachtet worden.

Nach Angaben der zuständigen Fachbereichsleiterin Sandra Dreier gab es unter anderem Gespräche mit der Schulleitung und Eltern. Dort seien die Probleme vor der Grundschule erörtert worden. Dazu hat sich Dreier mit Vertretern der Polizei, der Region und der Schule vor Ort getroffen. „Unser Ziel ist es, den Schulweg für die Kinder sicher zu gestalten“, sagte sie jüngst im Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Brandschutz. Ein Problem sei schnell offenkundig geworden: Es fehle ein klar gekennzeichneter Fußweg für die Schülerinnen und Schüler. „Sie laufen dort alle durcheinander“, meinte Dreier. Deshalb solle ein Schutzstreifen als Gehweg angelegt werden und zwar von der Schaumburger Straße bis zur Busschleife an der Schule.

Erste Überlegungen zum Verkehr vor der Gehrdener Grundschule Am Castrum

Ferner solle laut Dreier auch der Schulhof deutlich sichtbar von der angrenzenden Straße abgetrennt werden. Offen ist es, ob und vor allem wo eine sogenannte Kiss-and-Ride-Zone eingerichtet wird. Auch über Schülerlotsen, die von Oberschülerinnen und Oberschülern gestellt werden könnten, werde nachgedacht. „Das sind aber nur erste Zwischenergebnisse“, sagte Dreier.

Kai Schönwald (CDU) sprach von einer „verdichteten Verkehrssituation“ vor der Grundschule Am Castrum. „Wir brauchen dringend Ordnung in diesem undurchsichtigen System“, forderte er. Auch Rolf Meyer (SPD) plädierte dafür, den Schulweg für die Kinder in diesem Bereich sicherer zu machen. Das müsse auch beim Neubau der Schule berücksichtigt werden.

Die Verkehrsverhältnisse an der Grundschule Am Castrum sind seit Längerem katastrophal. Zu Schulbeginn und nach Unterrichtsschluss kommt es immer wieder zu unübersichtlichen und teilweise gefährlichen Situationen. Ein Grund sind die sogenannten Elterntaxis. Schulleiterin Nina von Zimmermann hat die Verwaltung und die Politik vor einigen Monaten darauf hingewiesen und Abhilfe gefordert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ratsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen hatte einen Antrag gestellt, die Verkehrsverhältnisse vor den Schulen besser zu regeln. Die Verwaltung solle Möglichkeiten aufzeigen, wie künftig in Gehrden die Kinder sicher zu Schule und Kita kommen, wie der „Elterntaxiverkehr“ reduziert und wie für mehr Sicherheit gesorgt werden könne. Die teilweise chaotischen Zustände während der Anfangs- und Schlusszeiten müssten umgehend vermieden werden.

Von Dirk Wirausky