Gehrden/Wennigsen

Zwei Schüler der Calenberger Musikschule, die am Sonnabend, 22. Januar, am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilnehmen, haben sich traditionsgemäß mit ihrem Programm im Bürgersaal vorgestellt.

Hannah Broere (14) aus Gehrden und Fabian Klein (9) aus Wennigsen werden beim Regionalentscheid in Laatzen in der Kategorie Cello starten. Zur Generalprobe ist normalerweise auch Publikum eingeladen, doch wegen der Corona-Pandemie fand sie in diesem Jahr nur im kleinen Kreis statt.

Erster Auftritt vor Publikum

Musikschulleiter Alfons Schleinschock begrüßte lediglich Hannahs Eltern, Stefanie und Mark Broere, sowie ihre große Schwester Sarah (17). Fabian erhielt Unterstützung von seiner Mutter Melanie Klein. „Die Generalprobe bietet eine gute Gelegenheit, vor Publikum zu spielen“, sagte Schleinschock. Dieser erste Auftritt sei sozusagen ein Ankommen in der Normalität. Wegen der Pandemie seien öffentliche Auftritte kaum möglich gewesen. „Dieses Vorspiel soll den beiden auch eine gewisse Sicherheit geben für den Wettbewerb“, fügte er hinzu.

Vorspielen im kleinen Kreis (von links): Musikschulleiter Alfons Schleinschock, Mark und Stefanie Broere mit Sarah (17). Quelle: Heidi Rabenhorst

Hannah und Fabian präsentierten ihre Wertungsprogramme und zeigten sich dabei bestens vorbereitet. Beide bewiesen ihr Können auf dem Cello mit anspruchsvollen Stücken. Für Fabian wird es am Sonnabend die erste Teilnahme sein. Ein bisschen aufgeregt sei er schon. „Aber so schlimm ist es auch nicht. Ich übe fleißig“, verriet der Neunjährige, der seit zwei Jahren Cellounterricht erhält. Hannah hingegen ist schon ein „alter Hase“ in Sachen „Jugend musiziert“. Es ist bereits ihre vierte Teilnahme. Die 14 Jahre alte Schülerin des Matthias-Claudius-Gymnasiums spielt seit acht Jahren Cello.

Die Klavierbegleitung übernahm Janina Koeppen. Schleinschock bedankte sich bei Musikschullehrer Marton Szabo für die exzellente Vorbereitung und wünschte Hannah und Fabian viel Glück. „Das fleißige Üben zahlt sich bestimmt aus“, meinte Schleinschock.

Sarah (17) bereichert mit einem Stück von Johann Sebastian Bach die kleine Musizierstunde. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die 17-jährige Sarah Broere bereicherte die Musizierstunde und spielte das „Präludium e-Moll“ von Johann Sebastian Bach.

Von Heidi Rabenhorst