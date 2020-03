Lenthe

Stapelweise Dämmplatten liegen an dem alten Schuppen am Bouleplatz und eine Baugrube auf der Seite in Richtung Spielplatz deutet an, wo schon in wenigen Wochen der Anbau für den geplanten Dorfladen mit Café stehen soll. Spätestens im Sommer, so lauten die neuesten zeitlichen Schätzungen, soll der genossenschaftlich von Lenthern aufgebaute Laden mit regionalen Produkten und angrenzendem Cafébetrieb eröffnen.

Er habe vor einem Jahr mal von einer erhofften Fertigstellung im Mai gesprochen, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling, der auch Vorsitzender der 2017 begründete Genossenschaft DorfHaus Lenthe ist. „Das war aber ein bisschen zu ambitioniert.“ Gleichwohl seien er, der übrige Vorstand und alle in der Genossenschaft voll großer Vorfreude.

„Der Dorfladen soll im Sommer eröffnen“, sagt er mit Verweis auch auf die Architektin Melanie Schwarzien. Es sei toll, dass trotz aller bürokratischer Hürden alle bei der Stange geblieben sind, betont Ermerling. „Wir machen das schließlich nicht hauptberuflich sondern alle nebenbei – ohne Ehrenamtliche würde nichts laufen.“

Rund 30 Freiwillige packen mit an

Für das Gemeinschaftsprojekt Dorfladen engagieren sich rund 30 Freiwillige. Bei einem ersten praktischen Arbeitseinsatz im Oktober hatten sie den Schuppen ausgeräumt, die Verkleidung entfernt und eine Wand herausgerissen, die den von Vereinen genutzten Abstellbereich von dem der Feuerwehr trennte.

Auch die einst eingebaute gebrauchte Küche flog raus. „Für den Betrieb brauchen wir eine Profiküche“, erklärte Ermerling. Sie wird das Herzstück des künftigen Dorfcafés. Mit dem Anbau wächst die nutzbare Grundfläche auf etwa die doppelte Größe: rund 80 Quadratmeter.

Seit Februar sind die professionellen Gewerke am Zug. Stahlträger wurden einzogen, um in das 1938 errichtete Gebäude zu stabilisieren und künftig auch das Obergeschoss als Treffpunkt nutzen zu können. Als nächstes werden die Bodenplatte gegossen und der Anbau hochgezogen sowie die Innenausbauten vorangetrieben.

Dorfladen und Café füllen Lücke in Lenthe

Die neue Begegnungsstätte am Pagenburgweg füllt eine Lücke. Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass der letzte Betrieb in Lenthe dicht gemacht hat, sagt der Ortsbürgermeister: „Der Metzger im Jahr der Euro-Umstellung.“ Zuvor hatten bereits zwei Kneipenwirte, ein Lebensmittelladen und der Bäcker ihren Betrieb aufgegeben.

Wie groß der Bedarf in dem 800-Einwohner-Dorf ist, zeigt auch die Zahl der Anteilszeichner: 146 Bürger haben insgesamt 185 Genossenschaftsanteile gekauft. Stückpreis: 250 Euro. Die Summe dient der Finanzierung der 150.000 Euro teuren Maßnahme – 45 Prozent fließen als Fördergeld aus EU-Mitteln – und zeigt den Rückhalt des Projekts in Lenthe.

Öffnungszeiten werden noch festgelegt

Wie der neue Dorfladen künftig geöffnet ist? „Wir haben die Zeiten bewusst noch nicht festgelegt“, betont Ermerling. Dazu sollten die Erfahrungen aus anderen Dorfläden mit einfließen. Wie umfangreich die Öffnungszeiten sein können, zeigt das Beispiel Linsburg bei Nienburg. Der dortige Betreiber, ein Verein, bietet Öffnungszeiten von 7 bis 19 Uhr an. Dienst- und Vertretungspläne werden und über einen allgemein zugänglichen elektronischen erarbeiten . „Auch wir haben jede Menge Freiwillige“, betont Ermerling.

Zunächst würden diese aber für tatkräftige Hilfe bei den ausstehenden Renovierungstätigkeiten wie am Schuppendach, zum Tapezieren und für andere Arbeiten benötigt. Eigenleistungen senken schließlich die Kosten. „Wir werden eine Liste anfertigen mit den Leistungen, für die wir Hilfe benötigen“, sagt Ermerling.

So in etwa soll das neue DorfHaus aussehen: Der Lenther Ortsbürgermeister Jürgen Ermeling und Architektin Melanie Schwarzien präsentieren 2017 ein Modell.

Als finale externe Aufgaben müsste das Dorfhaus dann noch an die Kanalisation sowie an Versorgungsleitungen – Gas, Wasser, Strom – angeschlossen werden. Dafür werde ein Schacht zum Pagenburgweg zu graben. Die Zufahrt zur Feuerwehr bleibe selbstverständlich offen.

