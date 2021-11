Gehrden

Erneut ist das Gehrdener Unternehmen Germerott mit dem B+M Award ausgezeichnet worden. Der von Baustoff und Metall GmbH ausgeschriebene Preis wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt innovative Bauprojekte, außergewöhnliche Leistungen und soziales Engagement innerhalb der Trockenbaubranche.

Die Germerott Innenausbau GmbH nimmt damit zum dritten Mal die Trockenbau-Trophäe mit nach Hause. Bei der diesjährigen Verleihung gewann das Familienunternehmen in der Kategorie „Holzbau“ mit dem Projekt „Moderne Wohnraumgestaltung in der Alten Post“ an der Gabelsberger Straße in Hannover.

Dass aus Sicht der Juroren auch in diesem Jahr kein Weg an dem Unternehmen vorbeiführte, liegt an der Leistung des Teams beim Ausbau der Alten Post in Hannover. Die Innenausbauexperten überzeugten die Jury durch die Sanierung des fast 100 Jahre alte Bauwerk der ehemaligen Post inmitten des repräsentativen Gründerzeitviertels in der List. Auf einer Fläche von 1700 Quadratmeter verteilt auf vier Stockwerke entstanden fünf moderne Mieteinheiten.

Denkmalgeschützte Fassade bleibt erhalten

Die Jury lobte, dass alle raumbildenden Maßnahmen höchste Schall- und Brandschutzanforderungen erfüllten. Effizienz habe das Team auch in der technischen Umsetzung des darunterliegenden Doppelbodens bewiesen. Die eigens für dieses Projekt gefertigten Formteile wurden im hauseigenen Kompetenzzentrum produziert und direkt vor Ort montiert. Ein wesentlicher Aspekt bei der Umnutzung und Sanierung des Gebäudes war der Erhalt der denkmalgeschützten Ziegelfassade.

Der neu geschaffene Wohnraum im denkmalgeschützten Gebäude der Alten Post überzeugt die Jury aufgrund der modernen offenen Grundrisse mit hochwertig eleganten Elementen. Quelle: Ralf Mohr

„Technischer Fortschritt und verbesserte Baumaterialien machen es heutzutage möglich, unausgebaute Stockwerke zu erschließen“, sagte eine Firmensprecherin. Dank der sorgfältigen Planung und Ausführung der Innenausbautätigkeiten sei es den Experten von Germerott gelungen, Wohnräume mit hohen Anforderungen an Wohnqualität, Brand- und Wärmeschutz sowie Energieeffizienz zu schaffen.

Scheck für soziales Projekt

Während der Preisverleihung kamen zahlreiche Gäste im Frankfurter Skyscraper-Hotel „Meliá Frankfurt City“ zusammen. Die Begeisterung war groß, als Geschäftsführer Frank Fenselau die Sieger-Trophäe in der Kategorie „Holzbau“ in Empfang nehmen durfte. „Es ehrt uns ganz besonders, dass unsere Leistungen bereits zum dritten Mal ausgezeichnet worden“, sagte Fenselau zu der erneuten Auszeichnung. Neben der Trophäe erhielt das Unternehmen außerdem einen Scheck über 500 Euro, der für einen guten Zweck weitergegeben werden darf. Germerott wird diesen Betrag an die Außenstelle der Tafel in Gehrden spenden.

Germerott ist ein mittelständisches Innenausbauunternehmen mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Gehrden. Das Unternehmen plant und realisiert Innenräume von Neubau über Sanierung bis hin zum Umbau.

Von Dirk Wirausky