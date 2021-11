Lemmie

Der Glasfaserausbau im Stadtgebiet macht Fortschritte. In den nächsten Tagen startet die Aktionsphase in Lemmie: Mindestens 40 Prozent der Haushalte müssen sich bis zum 11. Februar 2022 für die neue Zugangstechnik entscheiden, damit htp ausbauen kann. Der regionale Anbieter wird zuerst seine Bestandskunden über die Chance informieren, darüber hinaus erhalten sämtliche Haushalte Informationsmaterial.

An den Beratertagen können sich Interessierte informieren oder bereits ihren neuen Glasfaseranschluss beauftragen. Die Treffen finden im Hotel Gerlach, Bröhnrehr 2, am 9. Dezember in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, am 10. Dezember von 14 bis 18 Uhr sowie am 11. Dezember von 10 bis 14 Uhr statt. Die Berater bitten zu Einzelgesprächen, es gilt die 2-G-Regel. Die entsprechenden Nachweise werden vor Ort geprüft.

Bauarbeiten in Lemmie soll im Frühjahr beginnen

Erreicht Lemmie die Quote, will htp im zweiten Quartal des nächsten Jahres mit den Bauarbeiten beginnen. In Everloh, Lenthe und Northen ist der Ausbau bereits weit fortgeschritten. In Northen ist der Tiefbau abgeschlossen, ab dieser Woche werden nach und nach die Anschlüsse aktiviert. In Lenthe hat das Tiefbauunternehmen Tavan Tiefbau GmbH das Hauptnetz (Backbone) komplett verlegt und 90 Prozent der Hausanschlüsse gebaut. „Htp will dort noch in diesem Jahr mit der Aktivierung der Anschlüsse beginnen“, sagt eine Sprecherin. In Everloh befindet sich das Hauptnetz im Bau. Die Aktivierung der Anschlüsse sei für Anfang des nächsten Jahres geplant.

Im Mai 2022 wird htp mit der Vermarktung in Ditterke und Leveste starten. Sämtliche Haushalte werden dann ausführliche Informationen erhalten. Noch offen ist, wann Redderse an die Reihe kommt. Nach Aussagen von htp könne der Gehrdener Orsteil erst bei einer Vorvermarktungsquote von 70 Prozent wirtschaftlich an das Glasfasernetz angeschlossen werden; der Ausbau würde Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024 erfolgen, wenn der Nachbardort Degersen erschlossen ist. Von dort sollen dann die Leitungen bis Redderse verlegt werden.

Von Dirk Wirausky