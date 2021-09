Gehrden

In Northen haben Vertreter der Stadt Gehrden gemeinsam mit dem Telekommunikationsunternehmen HTP offiziell den Startschuss für den Glasfaserausbau gegeben. In dem kleinen Dorf sind die Tiefbauarbeiten für die künftige Breitbandversorgung bereits seit gut zwei Wochen im vollen Gange. „Es wird gründlich und sauber gebaut, man sieht in den Gärten kaum die Spuren“, berichtete Northens Ortsbürgermeister Friedhelm Meier bei einer gemeinsamen Ortsbesichtigung mit dem Bauleiter des beauftragten Tiefbauunternehmens. Laut HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann sollen die für schnelle Internetanschlüsse angemeldeten Haushalte in Northen, Everloh und Lenthe nach und nach bis spätestens März 2022 ihre neuen Glasfaseranschlüsse nutzen können.

Wie HTP berichtete, sprechen sich Mitarbeiter des Bauunternehmens Tavan derzeit auch schon in Everloh und Lenthe bei Hausbegehungen mit den Eigentümern ab, wie die Leitungen über ihre jeweiligen Grundstücke aus einer Tiefe von etwa 60 Zentimetern im Erdreich in die Häuser verlegt werden sollen. Um sich vom gelungenen Auftakt der Arbeiten zu überzeugen, waren auf Einladung von Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf auch der städtische Fachbereichsleiter Nurettin Demirel, Lenthes Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling und seine Everloher Amtskollegin Gisela Wicke an die Hannoversche Straße in Northen gekommen. Dort wurde an der Ortsdurchfahrt bereits eine Station als Verteilerstelle errichtet. Im Dorf werden die sogenannten Rohrverbände für die Leitungen laut HTP vorwiegend in offener Bauweise im Erdreich verlegt – nur stellenweise würden auch Rohrstücke gepresst.

In Northen gehen die Bauarbeiten zügig voran. Quelle: Ingo Rodriguez

Vor etwa einem Jahr hatte die Stadt Gehrden mit HTP einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben rund 10 Millionen Euro investieren, um das gesamte Stadtgebiet flächendeckend und eigenwirtschaftlich bis spätestens 2025 mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Was Mittendorf besonders stolz macht: Die Stadt Gehrden sei die erste Kommune in der Region Hannover, in der HTP flächendeckend und eigenwirtschaftlich das Netz ausbaue. Die nächste Gehrdener Ortschaft, in der das Unternehmen mit der Vermarktung der schnellen Internetanschlüsse beginnen will, ist Lemmie. Dort soll Anfang Dezember 2021 die Aktionsphase starten. Baubeginn soll im zweiten Quartal 2022 sein – sofern in Lemmie 40 Prozent der Haushalte einen Anschluss beantragen, wie HTP betont. In den drei Dörfern Everloh, Northen und Lenthe hatten laut Geschäftsführer Heitmann „weit über 50 Prozent der Haushalte“ das Angebot angenommen.

Auch in Ditterke und Redderse will HTP Netz ausbauen

Das stimmt HTP und die Stadt auch für die bisherigen Problemzonen in Ditterke und Redderse zuversichtlich. In diesen bislang noch nicht mit der technischen Infrastruktur wie etwa Leerrohren versorgten Gebieten will HTP nach Protest- und Unterschriftenaktionen nun doch auch ohne zusätzliche Fördermittel so schnell wie möglich das Netz ausbauen. In Ditterke ist jedoch eine Anmeldungsquote von 55 Prozent aller Haushalte die Voraussetzung, in Redderse sind 70 Prozent nötig. „In beiden Orten ist die Nachfrage sehr hoch, deshalb sind die Quoten keine Herausforderung“, sagte Mittendorf. In Ditterke will HTP im Mai 2022 die Vermarktung mit der Aktionsphase beginnen, in Redderse Mitte 2023. Weil für den Ausbau in Ditterke wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Synergieeffekte genutzt werden könnten, sei dort die nötige Anmeldungsquote etwas niedriger, sagte Heitmann.

Jürgen Ermerling (von links) und Gisela Wicke freuen sich mit dem Bauleiter sowie Nurettin Demirel, Friedhelm Meier, Cord Mittendorf und Thomas Heitmann über den Startschuss. Quelle: Ingo Rodriguez

Erichshof muss auf Anschlüsse warten

Trotzdem wird es auch im Gehrdener Stadtgebiet vorerst weiterhin weiße Flecken geben – wie etwa in den Haushalten des Guts Erichshof in Everloh. Dieser Bereich ist für HTP für eine eigenwirtschaftliche Erschließung zu weit von der technischen Glasfaser-Infrastruktur entfernt. Dafür sollen aber bis zu den Jahren 2024/2025 Fördermittel eingeworben werden. Für die bis dahin bereits versorgten Orte gilt: „Wir nehmen nach der ersten Vermarktung erstmal keine weiteren Anträge mehr an. Später können sich weitere Haushalte für Kosten in Höhe von jeweils 2000 bis 3000 Euro aber nachträglich an das Netz anschließen lassen“, sagte Heitmann.

Von Ingo Rodriguez