Lemmie

Das dürfte viele Lemmier Bürgerinnen und Bürger freuen: Das Telekommunikationsunternehmen HTP wird in dem Gehrdener Ortsteil Glasfaser verlegen. Die dafür notwendigen Bedingungen sind erfüllt worden. Rund eine Woche vor Fristende haben sich rund 47 Prozent der Haushalte für die neue Zugangstechnik entschieden, Voraussetzung für den Ausbau waren 40 Prozent. Wer noch keinen Glasfaseanschluss beauftragt hat, hat noch bis Freitag, 11. Februar, die Gelegenheit dazu.

Unmittelbar nach Fristende wird HTP mit der Detailplanung für den Ausbau beginnen. Innerhalb dieser Planungsphase wird sich das von HTP beauftragte Tiefbauunternehmen Tavan Tiefbau bei allen Immobilienbesitzern melden, um die Verlegung der Leitungen auf den Privatgrundstücken zu besprechen. Beginnen soll der Tiefbau im zweiten Quartal 2022.

Arbeiten in drei Ortsteilen bereits beendet

In Everloh, Lenthe und Northen hat Htp die entsprechenden Arbeiten bereits beendet und die beauftragten Anschlüsse aktiviert. Gebaut wurden in den drei Orten insgesamt 530 Hausanschlüsse, über die nun 630 Haushalte mit Highspeed surfen und streamen. Im Mai wird HTP mit der Vermarktung in Ditterke und Leveste beginnen. Sämtliche Haushalte werden dann ausführliche Informationen erhalten. Noch nicht dabei ist Redderse. Dort ist der Ausbau aus Sicht von HTP nicht wirtschaftlich, weil es in Redderse keine Leerrohr- und Glasfaserinfrastrukturen gibt. Deshalb plant des Unternehmen, den Ort über den Wennigser Ortsteil Degersen anzubinden. Allerdings: Die sogenannte Vorvermarktungsquote muss in Redderse bei 70 Prozent liegen. Mit einer Vermarktung wäre in diesem Fall aber nicht vor Mitte 2023 zu rechnen.

Erst kürzlich haben die Ratsfraktionen in ihren Haushaltsreden noch einmal auf die Bedeutung einer Breitbandversorgung im Stadtgebiet hingewiesen. Thomas Spieker (CDU) hatte betont, dass die Kernstadt sowie die Ortschaften einen Breitbandanschluss erhalten müssten - „und dies ohne Ausnahmen und ohne angebliche Wirtschaftlichkeitsvorwände“. Förderungen müssten systematisch erkannt und genutzt werden. Eine stabile Internetverbindung sei nicht erst seit Pandemiezeiten existenziell wichtig. „Wir benötigen für jeden interessierten Gehrdener Glasfaser“, sagte er. Mit Blick auf Redderse wurde deshalb auch Geld in den städtischen Haushalts eingestellt.

Michael Passior (SPD) lobte in diesem Zusammenhang Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD). Ihm sei es zu verdanken, dass ein Rahmenvertrag mit HTP zum Glasfaserausbau in Gehrden und den Ortschaften abgeschlossen worden sei.

Von Dirk Wirausky