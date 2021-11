Gehrden

Vier Auftritte innerhalb von nur zweieinhalb Stunden an zwei verschiedenen Orten: Mit diesem buchstäblich bewegenden Marathonprogramm hat die Gospelinitiative Gehrden (GiG) am Sonnabend in der Innenstadt eine Massenwanderung von Konzertbesuchern ausgelöst. Beim Konzert-Hopping zwischen dem Rathausfoyer und der Margarethenkirche ging das Publikum auch in den Pausen mit: Insgesamt verfolgten rund 200 Zuhörer die jeweils 30-minütigen Gesangsdarbietungen.

Zur Galerie Mit einem buchstäblich bewegenden Marathonprogramm hat die Gospelinitiative eine Massenwanderung ausgelöst. Beim Konzert-Hopping zwischen Rathaus und Kirche ging das Publikum auch in den Pausen mit.

„Wir sind auch sehr aufgeregt, weil wir wegen der Corona-Pandemien seit fast zwei Jahren nicht vor größerem Publikum auftreten konnten“, sagte die musikalische Leiterin Mirjam Risse zum Auftakt des sogenannten Wandelkonzerts. Zuvor hatten in der Kirche die ersten 60 Besucher bereits einen Vorgeschmack auf das Abendprogramm erhalten. Nachdem fünf Chormitglieder mit ihrer Leiterin in den Altarraum einmarschiert waren, stand mit dem Titel „Come Let Us Sing“ noch vor der Begrüßung ein A-cappella-Appetithappen auf dem Programm. Die Zuhörer hatten offenbar auch Nachholbedarf: Schon während der ersten Strophe klatschten Teile des Publikums im Takt mit.

Im Vorfeld hatte die GiG berichtet, dass die Idee für das Konzert-Hopping ebenfalls nur wegen der Pandemie entstanden war: Aufgrund der Ansteckungsgefahren hatte der Chor in den vergangenen Monaten oft nur in kleineren Gruppen singen dürfen. Das war laut GiG-Sprecherin Marion Wedell der Impuls für die besondere Konzertform. Nach mehrwöchigen Proben war nun also eine fünfköpfige GiG-Besetzung in der Kirche für den A-cappella-Teil zuständig. „Wir haben es aber trotz aller Hindernisse geschafft, neue Stücke einzuüben“, sagte Leiterin Risse und stimmte mit dem Chor das Lied „I Love the Lord“ an.

Im Rathaus ist kein einziger Platz mehr frei

Im Rathausfoyer sind alle Stühle besetzt. Quelle: Ingo Rodriguez

Vier klassische Gospelstücke später schickte der Chor sein Publikum dann aber bereits singend zur Konzertfortsetzung in das Rathausfoyer. Für alle vier Konzerteinheiten galten die 2-G-Regelung und Dokumentationspflicht. Besucherinnen und Besucher ohne Impf- oder Genesungsnachweis mussten draußen bleiben. Daran lag es jedoch nicht, dass sich zu Beginn der Konzertfortsetzung vor dem Rathaus eine kleine Menschengruppe gebildet hatte. Es war schlicht und einfach kein einziger Platz mehr frei, als rund 75 Gäste den Auftakt des zweiten Programmteils erlebten. „Wir haben sogar Fenstergäste“, zeigte sich Risse hocherfreut über das große Interesse.

Claus Feldmann begleitet die Gospelinitiative im Rathausfoyer am E-Piano. Quelle: Ingo Rodriguez

Im Rathaus war es dann einer 15-köpfigen GiG-Besetzung vorbehalten, von den Treppenstufen im Foyer mit instrumentaler Begleitung des Pianisten Claus Feldmann zum Publikum zu singen. Auch dort stand wieder klassische Gospelliteratur auf dem Programm. Und wieder begleitete der Chor seine Zuhörer nach insgesamt fünf Stücken singend aus dem Raum.

Das Konzert mit zeitversetzten Auftritten von zwei Gruppen hatte die GiG auch deshalb geplant, um wegen der Corona-Gefahren zu große Menschenansammlungen zu vermeiden. „Ein Chor, zwei Gruppen an zwei Orten – zweimal zuhören und genießen“ – unter diesem Motto ging es deshalb etwa 30 Minuten später noch einmal mit jeweils einem Konzert in der Kirche sowie im Rathaus weiter. Auf Eintrittsgeld für das Konzert-Hopping hatte die Gospelinitiative zwar verzichtet. Das Publikum belohnte das Marathonprogramm aber trotzdem. „Die Spenden haben unsere Erwartungen weit übertroffen“, berichtete Alena Schulte aus dem sogenannten Choratorium – dem Beirat der GiG – am Abend.

Von Ingo Rodriguez