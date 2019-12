Gehrden

Längst werden Krippenspiele nicht mehr nur in der Kirche aufgeführt und längst haben die Aufführungen ein modernes Gewand erhalten. So auch am Heiligen Abend in Gehrden.

Den Freiluftgottesdienst an der Margarethenkirche gibt es bereits seit 1993. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht am 24. Dezember ab 15 Uhr das Krippenspiel, das von Vorkonfirmanden und Konfirmanden im Alter zwischen neun und 13 Jahren unter der Leitung von Pastor Wichard von Heyden aufgeführt wird. „In diesem Jahr ist es eine etwas abgefahrene Geschichte“, verrät von Heyden, der vor neun Jahren das Krippenspiel noch ganz klassisch auf die Freilichtbühne gebracht hat. „Wir begannen mit Stabpuppen“, erinnert er sich. Um es lebendiger zu gestalten, seien bald die Konfirmanden ins Spiel gekommen.

„Mission in Bethlehem “ ist das Motto

Nicht mission impossible, sondern „mission in Bethlehem“ ist das Motto der diesjährigen Aufführung, in dem die „Men in Black“ als verkleidete Palastwache des Herodes den außerirdischen Erscheinungen wie Engeln und den Weisen aus dem Morgenland hinterherspüren, Hirten und Könige verhören und mit ihrem „Blitzdings-Gerät“ die Erinnerungen löschen. Der eigentliche Auftrag, das Kind umzubringen, wird am Ende verfehlt, weil einer der „Men in Black“ sich von den außerirdischen Erscheinungen überzeugen lässt und am Ende für die Rettung sorgt.

„Sie werden heute eine Geschichte erleben, die es nie gegeben hat. Sie werden Dinge sehen, die nie existiert haben und Dinge hören, die so nie gesagt wurden. Ich selbst gehöre zur Abteilung 6, einer Abteilung, die extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde überwacht. Wir sind die „Men in Black“, führt Maximilian Schmieder als Agent 0 in die Geschichte ein. Selbstverständlich dürfe die Menschheit nichts von ihrer Existenz wissen. „Und es ist auch besser, dass sie keine Ahnung davon hat, dass wir zu jeder Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in die Geschichte der Menschheit eingreifen“, heißt es weiter in dem von Pastor Wichard von Heyden umgeschriebenen Stück.

Posaunenchor wirkt mit

Begleitet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor der Margarethengemeinde. Ort ist der Platz zwischen der Margarethenkirche und dem Rathaus an der Kirchstraße. Anschließend werden in der Margarethenkirche noch drei weitere Gottesdienste gehalten: um 16.15 Uhr mit Pastor Wichard von Heyden, um 17.30 Uhr mit Diakonin Helga Steffens und um 23 Uhr zur Christvesper mit Pastor Wichard von Heyden und der Kantorei. Am Vormittag gibt es um 10 Uhr und um 11 Uhr Krippenspielgottesdienste für Jungen und Mädchen mit Christian Windhorst.

Krippenfeier in der St.-Bonifatius-Kirche

Die Krippenfeier in der katholischen St.-Bonifatius-Kirche beginnt am Heiligabend um 16 Uhr. Das Krippenspiel trägt in diesem Jahr den Titel „Die gelangweilten Engel“. Dass es aber ganz und gar nicht langweilig wird, dafür sorgen mehr als 40 Kinder und Jugendliche, die sich acht Wochen lang eifrig vorbereitet, fleißig ihre Texte gelernt und die Musik geprobt haben, um das Krippenspiel aufzuführen. Und so viel sei schon verraten: Am Ende sind auch die Engel nicht mehr gelangweilt, sondern ganz beeindruckt von den Ereignissen um Maria, Josef und das Jesuskind.

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst