Seit dem Bund-Länder-Beschluss zur Neuregelung der Maskenpflicht sind die Verkäufe von medizinischen Masken stark gestiegen – auch in Gehrden. Doch Versorgungsengpässe sind nicht zu befürchten. Zwei Dinge kommen bei dem Ansturm auf die Apotheken gerade zusammen: In Niedersachsen muss von Montag an beim Einkaufen und im Personennahverkehr ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Darüber hinaus erhalten in diesen Tagen mehr und mehr ältere Menschen von ihrer Krankenkasse die von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) angekündigten Berechtigungscoupons, mit denen sie sich gegen Zuzahlung von zwei Euro einen Vorrat von zunächst sechs FFP2-Masken abholen können.

Beide Vorgänge haben eigentlich nichts miteinander zu tun, sorgen aber für eine gesteigerte Nachfrage. „Wer aber jetzt einen solchen Coupon bekommt, sollte den so schnell wie möglich einlösen“, sagt Inhaber Wilko Struckmann von der Stadt-Apotheke Gehrden mit Blick auf die verschärfte Maskenpflicht. Grundsätzlich seien die Apotheken gut vorbereitet.

Gutscheine und Mengenrabatt

Gutscheine werden aber nur in den Apotheken eingelöst. Dort kosten FFP2-Masken, wenn man sie als Selbstzahler kauft, zwischen 2 und 3 Euro pro Stück. OP-Masken kosten umgerechnet auf den Einzelpreis im Schnitt 50 bis 80 Cent. „Je mehr man kauft, desto günstiger werden sie“, sagt Heike Baier von der Lyra-Apotheke. Und auch beim Rewe-Markt an der Nordstraße gibt es einen Mengenrabatt. „Das Fünfer-Set kostet 9,99 Euro“, sagt Inhaber Georg Szedlak. Zu Engpässen werde es nicht kommen. „Wir haben genügend vorrätig. Ich habe sie schon im vergangenen Juni eingekauft.“

Aufgrund der großen Nachfrage sind FFP2-Masken ab sofort auch in der Bäckerei Alex Weiß erhältlich. „Die maximale Abgabe pro Einkauf und Person beläuft sich auf fünf Stück“, sagt der Ladeninhaber.

Verschärfte Maskenpflicht

Einfache Stoffmasken oder Tücher vor dem Gesicht sind beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln ab Montag, 25. Januar, nicht mehr zulässig. FFP-Masken und OP-Masken aus Zellstoff dürfen nicht gewaschen werden. Dann würde die Filterleistung deutlich abnehmen. Viele Experten sehen kein Problem darin, sie im privaten Gebrauch mehrfach (maximal fünf Mal) zu nutzen, gerade wenn sie nur für kurze Zeit getragen wird, etwa zum Einkaufen. Danach sollten sie möglichst an einem Haken aufgehängt und bei Zimmertemperatur getrocknet werden.

