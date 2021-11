Gehrden

Es ist eine erschreckendes Szenario, das Uwe Hundertmark von der Forstbetriebsgemeinschaft Gehrdener Berg beschreibt. „In wenigen Jahren sind am Westhang des Burgbergs alle Buchen weg“, sagt er. 50 bis 60 Prozent des Buchenbestandes sei kaputt. Der Burgbergturm würde dann nahezu frei stehen und aus der Ferne zu sehen sein. Aktuell verdecken ihn noch die Bäume.

Zunehmend verfaulte Stämme und kaum noch bewachsene Äste: Am Gehrdener Berg leiden die Buchen in den Randgebieten des Waldes unter einem nährstoffarmen Boden, Hitze und Dürre. Andreas Ludewig von der Bezirksförsterei Schaumburg bezeichnet es als eine „stille Katastrophe“, was in dem Waldgebiet am Stadtrand passiert. „Die alten Buchen sterben ab“, sagt er. Und zwar nicht nur einzelne, sondern in großer Ausdehnung. Dieser Vorgang vollziehe sich rasch und sei nicht mehr aufzuhalten.

Spaziergänger und Läufer ignorieren Sperrung

Der Prozess schreite seit drei Jahren voran, ergänzt Hundertmark. Das Problem sei die intensive Sonneneinstrahlung. Die Rinde platze dadurch auf und der Baum trockne aus, weil er aufgrund der niedrigen Niederschläge der vergangenen Jahre nicht genug Wasser bekomme. Die Folge: Die teilweise abgestorbenen Bäume sind eine große Gefahr für alle Menschen, die sich im Wald aufhalten. Immer wieder brechen große Äste oder ganze Kronenteile ab und fallen herunter. „Das ist lebensgefährlich“, sagt Ludewig. Im August war deshalb ein Weg am Waldrand gesperrt worden. Genutzt hat das wenig. „Das Verbot ist von den Spaziergängern, Läufern und Hundehaltern weitgehend ignoriert worden“, berichtet Klimaschutzmanagerin Kira Janotta.

Besonders betroffen ist der Weg auf der Westseite des Köthnerberges. Dort werden etwa 25 Bäume gefällt. Quelle: Dirk Wirausky

Deshalb muss nun gehandelt werden. Noch vor Weihnachten werden an der Großen Bergstraße und an dem viel genutzten Weg zwischen Berggasthaus Niedersachsen und Mergelkuhle am Köthnerberg etwa 50 Bäume gefällt. Diese absterbenden Bäume an den Wegen seien nur die augenfällige Spitze des Eisbergs, so Ludewig. „Wegen des hohen Besucheraufkommens stellen sie aber eine besondere Gefährdung dar“, sagt Ludewig. Die Entnahme der Bäume sei daher notwendig. „Wir machen dies, um zu gewährleisten, dass der Wald sicher genutzt werden kann“, betont Ludewig.

Kranke Buche: Ein grüner Strich am Stamm bedeutet, dass der Baum gefällt werden muss. Quelle: Dirk Wirausky

Fällungen sind aufwendig und kostspielig

Die mehrtägige Baumfällung ist aufwendig und mit hohen Kosten verbunden. „Der Erlös aus dem Verkauf des Holzes kann die Kosten nicht decken“, meint Ludewig. Überhaupt sei das Buchensterben ein großer wirtschaftlicher Schaden. Da das Holz zum Teil erheblich verfault sei, eigne es sich nicht einmal als Brennholz.

Sichtbare Schäden: Die dunklen Flecken weisen darauf hin, dass das Holz der Buche fault. Quelle: Dirk Wirausky

Mit diesem „Schnellschuss“ kurz vor Jahreswechsel ist es aber nicht getan; es müssen im nächsten Jahr weitere Bäume beseitigt werden. Die Bestände sollen zuvor eingehend auf Schäden überprüft werden. Fest steht aber bereits jetzt: Der aktuelle Zustand könne nicht erhalten werden, sagt Ludewig. Der Absterbeprozess der Buchen sei laut Ludewig und Hundertmark nicht mehr aufzuhalten. Und er sei nahezu unbemerkt am Gehrdener Berg vorangeschritten. Die alten Buchenbestände seien komplett betroffen. Das Problem: Wie krank die Bäume wirklich sind, kann nur von oben erkannt werden. „Deshalb überfliegen wir die Flächen mit einer Drohne“, sagt Ludewig.

Etwa 20 Buchen an der Großen Bergstraße müssen beseitigt werden. Sie drohen auf die Fahrbahn zu stürzen. Quelle: Dirk Wirausky

Wald ist weitgehend im Privatbesitz

Unabhängig davon ist mit der Baumfällaktion auch ein großer bürokratischer Aufwand verbunden. Der Wald ist weitgehend im Privatbesitz. Und jede Eigentümerin und jeder Eigentümer müsse gefragt werden, ob sie oder er mit der Beseitigung der Bäume einverstanden sei, so Hundertmark. Und auch die Kosten übernehmen. Ludewig beziffert sie mit etwa 150 Euro pro Baum. „Wir hoffen auf das Verständnis der Besitzerinnen und Besitzer“, sagt Hundertmark. Er empfiehlt, dass sie in die Forstbetriebsgemeinschaft eintreten. Dort würden ihre Interessen vertreten.

Hundertmark macht sich große Sorgen um den Wald. „Wir brauchen ihn“, sagt er. Deshalb müsse nachgepflanzt werden. Dazu müssten aber Baumarten gefunden werden, die am Gehrdener Berg überleben. Gerade an den Steilhängen sei das schwierig. „Und wir müssen den Wald intensiv pflegen und schützen“, fordert Hundertmark.

Von Dirk Wirausky