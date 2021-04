Gehrden

Die Gehrdener Grünen-Fraktion fordert den Einsatz der Luca-App. Diese nutzten auch viele andere Kommunen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Einkaufen, bei Veranstaltungen oder zukünftig beim Restaurantbesuch soll es die App erleichtern, Infektionsketten nachzuvollziehen. Die Luca-App leitet verschlüsselt gespeicherte Daten an das Gesundheitsamt weiter.

„In Gehrden könnten wir in städtischen Einrichtungen und politischen Sitzungen damit beginnen, über eine erfolgreiche Nachverfolgung der Personenkontakte aufgetretene Infektionsketten zu unterbrechen“, schreibt die Fraktion. Außerdem solle geprüft werden, ob über den Corona-Krisenstab im Rathaus eine entsprechende Beratung der Gehrdener Firmen zur Einführung der App erfolgen könne.

App sei effizienter und biete besseren Schutz

Sie sei im Vergleich zu handschriftlich geführten Gästelisten sowohl für die Betreiber als auch für die Gäste einer etwaigen Veranstaltung effizienter und biete besseren Schutz. Zudem laufe die Kontaktverfolgung schneller und weniger Informationen gingen verloren. „Wir sind aktuell an der Spitze der Infektionen in der Region“, schreibt die Fraktion. Deshalb müsse alles Erdenkliche geprüft werden, um die Zahlen in Gehrden wieder zu drücken. Die Stadt hat nach Angaben des Gesundheitsamts der Region Hannover vom Donnerstag derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 212,4. Nur in Wennigsen liegt der Wert noch höher bei 222,6.

Von Janna Silinger