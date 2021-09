Redderse

Zwei Grüne bewerben sich bei der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, um einen Platz im Ortsrat Redderse. Nachdem in den vergangenen Jahren nur zwei Parteien dort vertreten waren und aktuell nur fünf von sieben Plätzen besetzt werden konnten, wollen die 36-jährige Nina Grote und der 59-jährige Lutz Genzky mehr grüne Politik nach Redderse bringen.

Gerade beim Thema Verkehrswende könne in Redderse viel vor Ort gestaltet werden, meint Nina Grote. Besonders der Ausbau der Radwege, insbesondere nach Wennigsen zum Bahnhof, nach Leveste zu den Kindergärten und in die Kernstadt zu den Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, sei ihnen ein wichtiges Anliegen. „Die Installation von Mitfahrbänke, die von der Region stark gefördert werden und in anderen Gehrdener Ortschaften bereits umgesetzt wird, wollen wir voranschieben“, sagen Grote und Genzky.

Was macht eigentlich ein Ortsrat? Bestimmendes politisches Gremium in den Städten und Gemeinde sind die Stadt- oder Gemeinderäte. Darunter gibt es in den meisten Ortschaften in Niedersachsen einen Ortsrat. Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Ortsratsmitglieder ist es, sich um die Belange des Dorfes und seiner Bewohner zu kümmern und das gegenüber der Verwaltung und dem Stadt- oder Gemeinderat auch zu vertreten. Im begrenzten Rahmen darf der Ortsrat über Angelegenheiten des Dorfes selbst bestimmen: Zum Beispiel bei der Unterhaltung und Benutzung von öffentlichen Einrichtungen des Dorfes, die Pflege des Ortsbildes, oder die Vereins- und Brauchtumsförderung. Der Stadt- oder Gemeinderat muss ihm dafür die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Ortsratssitzungen sind öffentlich. In der Regel besteht zu Beginn jeder Sitzung für die Bürger die Möglichkeit, den Ortsratsmitgliedern und den Verwaltungsvertretern Fragen zu stellen. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Weitere Ideen: Regelmäßige Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger, jährliches Müllsammeln, Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Erarbeitung eines Konzepts für die weitere bauliche Entwicklung von Redderse. „Wir wollen ein gesamtheitliches Konzept für Redderse, damit ein behutsames Wachstum entsteht und das Ziel, Gehrden soll klimaneutral werden, vorantreibt“, meinen Grote und Genzky. Zudem ist das Thema Internet ein wichtiges Anliegen. „Es kann nicht sein, das im Jahr 2021 Menschen ohne Telefonanschluss in Redderse leben und sie weitere drei bis fünf Jahre auf Glasfaser warten sollen“, betonen die Grünen.

