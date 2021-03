Gehrden

Für die Jungen und Mädchen aus der Grundschule Am Castrum ist es ein willkommener Ausgleich zum Distanzlernen und Homeschooling. In der Kernstadt ist es außerdem oft bitter nötig: Deshalb sammeln die Grundschüler zurzeit regelmäßig in Kleingruppen in der Umgebung des Schulgeländes herumliegenden Müll ein. „Wir machen das mit den Kindern aus den abwechselnd anwesenden Lerngruppen als Ersatz für den Sportunterricht“, sagt Fachkonferenzleiter Matthias Willms. Denn: Wegen der Corona-Auflagen mit Maskenpflicht und Mindestabstand sei derzeit ein gewöhnlicher Unterricht in der Sporthalle kaum möglich. „Beim Einsammeln von Müll kommen die Schüler aber auch in Bewegung“, erläutert der Pädagoge den Hintergrund für den umweltfreundlichen Ausgleichssport.

Ausgestattet mit Plastikhandschuhen, Greifzangen und Eimern haben die Kinder in den vergangenen zehn Tagen offenbar nicht nur viel Freude an dem Ersatzunterricht gefunden, sondern auch Ehrgeiz entwickelt. „Die Schüler haben in Büschen, Hecken und Vorgärten, aber auch auf den Gehwegen jede Menge Verpackungsreste, leere Flaschen und medizinische Schutzmasken eingesammelt“, berichtet Willms. Insgesamt sei mit den Fundstücken auf dem Schulgelände ein kompletter Müllcontainer gefüllt worden. „Außerdem sind die Kinder viel an der frischen Luft“, fügt Willms hinzu. Er hat dem sportlichen Unterrichtsersatz einen passenden Titel gegeben: „Wir laufen Gehrden sauber und putzen Corona weg“, nennt Willms das Motto.

Schüler bekommen auch Bewegungsangebote für Zuhause

Bei den Aufräumaktionen sind laut Schulleiterin Nina von Zimmermann zurzeit täglich 30 bis 40 Kinder in kleinen Gruppen unterwegs. Sie ist auch froh über den zusätzlichen Lerneffekt: „Die Kinder merken, wie unsinnig es ist, achtlos Müll wegzuwerfen.“

Wegen der Corona-Auflagen mit abwechselnd anwesenden Lerngruppen finden die Grundschüler zurzeit auch in den Arbeitsplänen für Zuhause Bewegungsangebote als Sportersatz. „Das sind Anregungen für den Hampelmann oder Yoga-Übungen, die man auch mit Eltern und Geschwistern machen kann“, sagt Sportlehrer Willms. Ein weiterer Baustein für mehr Bewegung: „Wir haben neue Malkreide angeschafft, damit sich die Kinder in den Pausen auf dem Schulhof auch wieder bei alten Straßenspielen wie dem Hinkelkästchen-Springen austoben können.“

Anlässlich der Bemühungen um körperlichen Ausgleich kam jetzt für die Grundschule auch eine Unterstützung zur rechten Zeit: „Wir haben neue Inliner angeschafft und konnten beim Fahrradladen Radland Schutzhelme für einen günstigen Preis dazu kaufen“, berichtet die Schulleiterin.

Von Ingo Rodriguez