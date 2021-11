Gehrden/Empelde

Das war in den vergangenen Tagen mal Sportunterricht der etwas anderen Art: Die Schüler der Grundschule Am Castrum konnten sich im Inline-Skaterhockey ausprobieren. Die Empelde Maddogs haben von Montag bis Mittwoch ein Probetraining ausgerichtet.

„Das hat Spaß gemacht“, sagt Henri aus der Klasse 3d nach dem Training mit Tennisball und Schläger. Das Passen und Schießen steht auf dem Lehrplan. Das abschließende Spiel in der Sporthalle ging zwar 0:0 aus – aber geschenkt: „Wir haben auch im Sportunterricht mal Hockey gespielt. Da habe ich schon Tore geschossen“, sagt der Achtjährige.

Die Schläger liegen für die Kinder bereit. Quelle: Stephan Hartung

Solche Rückmeldungen freuen natürlich Mario Dunz. „Die Zeit ist leider knapp bemessen in einer 45-minütigen Schulstunde. Aber wir wollen den Kindern einfach die Grundelemente beibringen“, sagt der Jugendwart der Maddogs. Und dazu gehört zunächst das Spielen mit dem Schläger, mehrere davon hat er in unterschiedlichen Größen mitgebracht. Darauf bleibt es beschränkt – ohne Inliner, der Aufwand wäre dafür einfach zu groß in einem Schulalltag von 7.45 bis 11.30 Uhr.

Viertklässler haben sich schon oft für eine Sportart entschieden

Und 400 Schülerinnen und Schüler muss man erstmal bespaßen, zur Vermeidung von Durchmischungen trainiert jede Klasse natürlich separat. Eine Ausnahme gibt es jedoch für die Jungen und Mädchen der Jahrgänge eins und vier. Dort findet Inlinehockey nur in der Theorie statt. Die Erstklässler sind noch zu klein. „Da muss man ehrlich sein: Die Zweit- und Drittklässler sind unsere Zielgruppe. Die Viertklässler haben sich in der Regel schon orientiert und eine Sportart für sich gefunden, beispielsweise Fußball“, sagt Dunz.

Insofern ist es gut, dass das Training bei den Drittklässlern gut ankam. Und darunter ist mit Larissa auch ein Mädchen, das schon mit einem (Skater-)Bein zu den Maddogs gehört. „Ich war dort auch schon mal beim Training. Hier in der Schule hat es aber auch viel Spaß gemacht“, sagt die Achtjährige – und fügt selbstkritisch hinzu: „Das richtige Schießen muss ich noch lernen.“

Mario Dunz demonstriert die richtige Schusstechnik. Quelle: Stephan Hartung

Dass Dunz das Training mit den Kindern ebenfalls Spaß gemacht hat, ist ihm anzumerken. Aber natürlich, und das ist kein Geheimnis, ist der Besuch an der Grundschule auch Teil der Nachwuchsgewinnung. „Durch Corona war das alles nicht einfach“, sagt der Jugendwart. Daher musste die gemeinsame Aktion mit der Grundschule Am Castrum, die es in dieser Form erstmals gab, auch aufgeschoben werden „Im Frühjahr 2020 hatten wir Gespräche und eigentlich schon alles geklärt.“

Zum Abschluss gab Dunz allen Schülern einen Flyer mit – inklusive der Einladung nach Empelde zum Training bei den Maddogs, das immer sonnabends von 13.45 bis 15 Uhr in der Großsporthalle der KGS Ronnenberg stattfindet. Auch wegen des Engagements für den Nachwuchs erhielten die Maddogs im vergangenen Mai den mit 400 Euro dotierten Jugendförderpreis der Rüdiger-Nolte-Stiftung. Unter der E-Mail-Adresse mario.dunz@empelde-maddogs.de können Interessierte den Jugendwart für Fragen erreichen.

Von Stephan Hartung