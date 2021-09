Gehrden

Ein entspannter Start in das neue Schuljahr sieht anders aus. Nina von Zimmermann, Leiterin der Grundschule Am Castrum, weiß: Es wird ein komplizierter Auftakt nach den Sommerferien. Vor allem die räumliche Belastung ihrer Schule mit den etwa 430 Kindern bereitet ihr Kopfzerbrechen.

Auf Raumsuche für neuen Jahrgang

Eigentlich war die sowieso schon beengte Raumsituation gelöst. Zusätzliche Klassenzimmer für den künftig sechszügigen ersten Jahrgang waren gefunden worden, in dem vor einigen Jahren aufgestellten Container sollte der Sprach- und Förderunterricht stattfinden. „Er ist damit vollständig belegt“, sagt von Zimmermann.

Doch dann musste die Stadt Platz schaffen für die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder. Zwei Hortgruppen mit jeweils 20 Kindern sowie ein Hausaufgabenprojekt mit ebenfalls 20 Jungen und Mädchen sollen in dem Schulgebäude untergebracht werden. „Plötzlich hieß es, dass die AWO die Räume im Container braucht“, sagt von Zimmermann. Informiert worden sei sie über die Pläne im Vorfeld nicht.

Nun werde es eine Doppelnutzung geben: vormittags Schule, nachmittags Betreuung. Dazu fehlen Büroräume, und auch die Festhalle kann im neuen Schuljahr nicht so genutzt werden, wie die Schulleitung es gedacht hatte. Doch von Zimmermann arrangiert sich mit der aktuellen Situation. „Wir schaffen das“, sagt sie. Auch wenn ihre Schule überfüllt ist.

Verständnis für die Eltern

Doch von Zimmermann hat großes Verständnis dafür, dass berufstätige Eltern eine Betreuung für ihre Schulkinder benötigen. Doch sie kritisiert: Seit 2015 sei die Obhut von Grundschülerinnen und Grundschülern am Nachmittag ein Thema. „Eine Planung, wie dies geregelt werden soll, bis die neuen Grundschulen 2025 fertig sind, hat es nicht gegeben“, sagt sie. Es sei immer nur reagiert worden.

Damit nicht genug. Nun musste die Stadt mitteilen, dass die neuen Hortgruppen erst im Oktober den Betrieb aufnehmen können. Das sei ein Unding, findet von Zimmermann. Als Grund dafür hatte die Stadt mitgeteilt, dass die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die die Kinderbetreuung übernehmen soll, erst ab Oktober das nötige Fachpersonal stellen können.

Hortgruppen ab Oktober

Das wiederum hat die AWO zurückgewiesen. „Es gibt noch nicht einmal einen unterschriebenen Vertrag mit der Stadt Gehrden“, sagt der Geschäftsführer Dirk von der Osten. Erst dann könne die AWO auch Arbeitsverträge abschließen. Die AWO habe daher nie gesagt, dass die Betreuung der Grundschulkinder im Hort im September beginnen könne. Von der Osten versprach aber, dass ab Oktober die Hortgruppen eingerichtet werden sollen.

Auch die Grünen kritisieren das Vorgehen der Stadtverwaltung. Das Dilemma habe mit der Abschaffung des Horts begonnen, sagt Heinz Strassmann. Auch auf die Elternproteste im vergangenen Jahr sei nicht reagiert worden. Die Grünen möchten auch wissen, wie hoch der Bedarf nach Betreuungsplätzen im Grundschulbereich eigentlich sei. „Bisher gibt es keine klaren Aussagen aus dem Rathaus“, sagt Strassmann.

Corona bestimmt zunächst den Schulalltag

Dazu kommen die Corona-Bestimmungen. Schon bevor für die Jungen und Mädchen der Grundschule Am Castrum am Donnerstag das neue Schuljahr beginnt, sind ihre Eltern darauf hingewiesen worden, unter welchen Bedingungen der Schulalltag vorerst ablaufen wird.

Da ist zum Beispiel das Testen. Die Kinder müssen bis zum 10. September täglich Corona-Tests durchführen. „Wir werden das streng kontrollieren“, kündigt von Zimmermann an. Die Jungen und Mädchen müssen ihre Testkits mit dem Ergebnis mit in die Schule bringen. Sollte dort ein Ergebnis anders aussehen als zu Hause, wird in der Schule nachgetestet oder es werden die Eltern informiert. „Ziel ist es, dass die Kinder diese Aufgabe selbstständig übernehmen“, sagt von Zimmermann.

„Balance zwischen Sicherheit und pädagogischem Feingefühl“

Nach dem 10. September wird jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag getestet. Genesene und Geimpfte sind von der Testpflicht ausgenommen, wenn ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden kann. „Wir wollen eine gute Balance zwischen Sicherheit, Gesundheit und pädagogischem Feingefühl finden“, sagt von Zimmermann. Und sie hofft, dass sich mittelfristig die Lage entspannt.

Nach wie vor können auch nicht alle Schülerinnen und Schüler jahrgangsübergreifend die Pause verbringen. „Wir trennen weiterhin die Kohorten, es gibt getrennte Eingänge“, erklärt von Zimmermann.

Kühlschränke nennen die Lehrkräfte die Raumfilter, die in mehreren Klassenzimmern an der Grundschule Am Castrum aufgestellt worden sind. Quelle: Dirk Wirausky

Immerhin: In der Grundschule Am Castrum sind riesige Filteranlagen eingebaut worden. „Das nimmt Platz und macht Lärm, aber ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen“, meint von Zimmermann. 20 Geräte sind für die Schule in den Ferien angeschafft worden.

Trotzdem habe der neue Rahmenhygieneplan Gültigkeit, auch wenn raumluftreinigende Lüftungssysteme und eine funktionierende Fensterlüftung in den Klassenräumen vorhanden seien. Alle Personen im Gebäude und auch im Unterricht müssen eine Maske tragen. Tragepausen werden eingerichtet. Und bei pädagogisch notwendigen Situationen kann die Maske zwischendurch abgenommen werden. „Wir werden das flexibel handhaben“, sagt von Zimmermann.

Von Von Dirk Wirausky