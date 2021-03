Gehrden

Keine römischen Silbermünzen, keine germanischen Tonscherben, keine neuen Siedlungsspuren – die archäologischen Untersuchungen im Erdreich unter dem ehemaligen Bolzplatz, auf dem eine neue Grundschule gebaut werden wird, sind bereits abgeschlossen, bevor sie so richtig begonnen haben. „Es sind keine Funde gemacht worden“, sagte der städtische Projektleiter Frank Becker-Sieckau im Bildungsausschuss.

Und dabei atmete er fast hörbar durch. Das bedeutet nämlich: Die Tiefbauarbeiten für die neue Grundschule Am Langen Feld können ungehindert und uneingeschränkt fortgesetzt und abgeschlossen werden. Seit Anfang des Monats werden die Voraussetzungen für die Schule, die auf einer Fläche zwischen Oberschule und AWO-Seniorenresidenz errichtet wird, geschaffen. Bereits im Laufe der nächsten Woche soll die Baustelle für die Rohbauarbeiten eingerichtet werden. Becker-Sieckau hofft, dass die Arbeiten inklusive Fassade bis Ende August 2022 abgeschlossen sind.

Die Fläche an der Lange Feldstraße, auf der die neue Schule gebaut werden wird, ist vorbereitet. Quelle: Dirk Wirausky

Bauzeit beträgt zwei Jahre

Die gesamte Bauzeit wird vermutlich zwei Jahre dauern. Die Kosten liegen bei etwa 16 Millionen Euro. Im Sommer 2023 sollen die Kinder in der neuen vierzügigen Grundschule unterrichtet werden. In das neue Gebäude der Grundschule im Langen Feld werden nach dessen Fertigstellung zunächst die Grundschüler vom Castrum einziehen. Denn danach wird die Grundschule Am Castrum abgerissen und an gleicher Stelle für etwa 18 Millionen Euro neu gebaut. Die Bauzeit wird vermutlich ebenfalls zwei Jahre betragen.

Ist sie fertig, folgt der nächste Umzug. Die Jungen und Mädchen der Grundschule Am Castrum wechseln dann in ihr neues Gebäude zurück. Die Kinder der dann alten Grundschule Am Langen Feld wiederum werden in der neuen Grundschule Am Langen Feld unterrichtet. Beide Grundschulen stellen anschließend auf einen Ganztagesbetrieb um.

Bis 2025 will und muss die Stadt beide Gebäude fertig haben. Denn in vier Jahren haben Eltern von Grundschülern einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder. Dann sollen im Gehrdener Stadtgebiet eigentlich beide Grundschulen mit einem Ganztagsangebot stehen, um den Grundschulkindern von der ersten bis zur vierten Klasse das Anrecht auf eine entsprechende Betreuung gewährleisten zu können.

Container für Grundschule Am Castrum

Apropos Grundschule Am Castrum: Dort werden in den Sommerferien mobile Klassenräume aufgestellt. Der Grund: Die Zahl der Erstklässler ist so hoch, dass nicht genügend Unterrichtsräume zur Verfügung stehen. Demnächst wird laut Becker-Sieckau auch der Architektenwettbewerb für die neue Grundschule starten. „Wir hoffen, dass wir Ende Oktober schon einen Architekten vertraglich verpflichten können“, so Becker-Sieckau.

Auch für die neue, etwa zehn Millionen Euro teure Mensa an der Oberschule sind die Planungen aufgenommen worden. Baubeginn soll Mai 2022 sein. Aktuell werde ein Vorentwurf ausgearbeitet, erklärte Becker-Sieckau. Unter anderem wird die in dem Mensa-Komplex integrierte Hausmeisterwohnung nicht mehr wie ursprünglich angedacht an der lauten Schulstraße liegen, sondern zum Innenbereich der Oberschule hin. Dafür muss auch ein eigenes Treppenhaus gebaut werden.

Der Plan, die Mensa zeitgleich mit der neuen Grundschule zu eröffnen, wird allerdings nicht realisiert werden können. „Die Gebäude werden nicht gleichzeitig fertig“, sagte Becker-Sieckau. Die Mensa ist vermutlich erst ein halbes Jahr später betriebsbereit.

Die Lange Feldstraße wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall zu einer Großbaustelle mit dem entsprechenden Schwerlastverkehr. Neben dem Bau einer neuen Grundschule wird zurzeit auch die Oberschule im Innenbereich saniert. Der zweite Bauabschnitt beginnt in den Sommerferien. Dazu kommen in etwa einem Jahr die Bauarbeiten für die neue Mensa. Und geht es nach dem Jugendparlament, wird möglichst bald auch der Vorplatz am Jugendpavillon umgestaltet.

Von Dirk Wirausky