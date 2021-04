Gehrden

Stolz halten Paul und Leon die Schnelltests in den Händen. Die beiden Schüler der Grundschule Am Langen Feld haben jeweils eine Packung mit einem Kit abgeholt und von ihrer Lehrerin überreicht bekommen. So wie den beiden Brüdern erging es vielen Schülern am Montagvormittag, der ganz im Zeichen der Ausgabe von Testkits stand.

Auch in Gehrden wurde die politische Anordnung umgesetzt, wonach der zu Hause vor dem Gang in die Schule auszuführende Schnelltest ab sofort die Eintrittskarte für den Präsenzunterricht ist. „Wir haben die Ausgabe in zwei Schichten gemacht, das lief alles sehr geordnet ab“, sagt Schulleiterin Stefanie Diemert und lobt das disziplinierte Verhalten von Kindern und Eltern. Denn die Eltern mussten draußen warten und durften das Schulgelände nicht betreten.

Schüler erhalten Testkit durchs geöffnete Fenster

Die Ausgabe der Testkits an die Kinder erfolgte von der jeweiligen Lehrerin durchs geöffnete Zimmer der Klassenzimmer hindurch. Dass der Ablauf des Vormittags entspannt war, lag auch daran, dass nicht alle 186 Schüler eine Packung abholen mussten. „Etwa 75 Prozent unserer Schüler hatten noch einen Test, der vor den Ferien ausgeben wurde“, berichtet Diemert.

Paul und Leon müssen die Tests erst nächste Woche anwenden. In den nächsten Tagen steht für sie noch Homeschooling auf dem Programm. „Diese Tests geben ein besseres Gefühl, um für alle Fälle vorbereitet zu sein“, sagt Christine Ahrens, die außerhalb des Geländes auf ihre Söhne wartet. Sie wird nächsten Montag die Testung vornehmen und meint mit einem Augenzwinkern, „dass wir dann gut organisiert sein müssen, um die Tests in den morgendlichen Ablauf einzubauen“.

Auch an der Grundschule Am Castrum holten sich Schüler die Schnelltests ab. Quelle: Janna Sillinger (Archiv)

In der Grundschule Am Castrum stand am ersten Tag nach den Osterferien ebenfalls weder Notbetreuung noch Präsenzunterricht im Wechselmodell auf dem Programm – damit geht es am Dienstag weiter. Etwa die Hälfte der 390 Schüler musste sich am Montag die Tests abholen. Auch hier stammt der vorherige Bestand noch aus der Ausgabe am letzten Tag vor den Osterferien. „Damals ging es um Freiwilligkeit, mittlerweile hat sich während der Ferien die Lage zur Zugangsberechtigung verändert. Wir sind optimistisch, dass es im Alltag gut klappen wird“, sagt Schulleiterin Nina von Zimmermann.

Mit Blick auf die Umsetzung setzt sie auf Vertrauen gegenüber den Eltern und geht davon aus, dass alle Kinder ihre negativen Testergebnisse dabei haben. Kontrollen am Eingangsbereich der Schule werde es daher nicht geben, sagt von Zimmermann. „Um 7.30 Uhr können die Kinder in die Schule kommen. Um etwa 7.50 Uhr müssen in den Klassenräumen die Kits vorgezeigt werden.“ Dass Kinder das Kit zu Hause vergessen haben könnten – ähnlich wie das Hausaufgabenheft –, ist der Schulleiterin bewusst. Auch hier setzt sie auf Vertrauen: „In diesem Fall würden wir die Eltern anrufen und fragen, ob der Test am Morgen negativ war.“

An den weiterführenden Schulen standen ebenfalls Ausgaben von Schnelltests auf dem Programm, aber in kleinerem Rahmen als in den Grundschulen. Nur für Schüler des fünften und sechsten Jahrgangs, die ab Dienstag in der Notbetreuung sind, gab es die Kits zur Abholung.

Von Stephan Hartung