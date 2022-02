Gehrden

Diese Aktion ist wirklich eine richtig runde Sache: Am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) können die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht künftig mit hochwertigen Markenbällen des Fußballzweitligisten Hannover 96 kicken. Der frühere Bundesligaprofi Bastian Hellberg übergab dem Schulleiter Christian Schmidt am Mittwoch stellvertretend für den Verein vor der Schulaula zehn neue Fußbälle. Die Ballspende soll das MCG nach den Corona-Lockdowns bei der Wiedereinführung des uneingeschränkten Sportunterrichts ohne Kontaktbeschränkungen unterstützen.

„Das sind richtig gute Bälle“, sagte Ex-Profi Hellberg bei der Übergabe und verwies auch auf den Hintergrund der Spende. „Zusammen durchstarten“ – so heißt eine gemeinsame Aktion von Hannover 96 und dem Verkehrsverbund der Region Hannover, dem Großraum-Verkehr Hannover (GVH). „Wir wollen gemeinsam einen Beitrag zur Wiederbelebung des Schul- und Vereinssports leisten“, sagte Hellberg. Insgesamt sollen anlässlich des Spendenprojektes 2000 neue Fußbälle an Schulen und Sportvereine verteilt werden. Hellberg hatte die Aktion als Aufsichtsratsmitglied der Profifußballabteilung von Hannover 96 mitinitiiert.

„Das ist für uns eine große Hilfe“

Mit den neuen Bällen landete der 96-Botschafter im MCG buchstäblich einen Volltreffer. „Wir müssen wegen der schlechten Hallenkapazitäten in Gehrden oft in verschiedene Sportstätten ausweichen, die nicht alle gleichermaßen mit dem notwendigen Material bestückt sind“, sagte Sportlehrer und MCG-Fachgruppenleiter Daniel Herrmann. Deshalb sei die Ballspende eine sinnvolle Unterstützung. Schulleiter Schmidt zeigte sich dankbar. „Das ist für uns eine große Hilfe, weil wir so Anschaffungskosten für andere Dinge sparen können“, sagte er.

Gemeinsam mit Bastian Hellberg (links) und MCG-Leiter Christian Schmidt (rechts) werden die Flugeigenschaften der neuen Bälle getestet. Quelle: Ingo Rodriguez

Zu verdanken hat das Gymnasium die Ballspende aber auch Michael von Korn aus Ihme-Roloven. Er ist mit der MCG-Lehrerin Kirsten von Korn verheiratet und der Schule darüber hinaus sehr verbunden, weil seine vier Kinder dort früher unterrichtet wurden. Von Korn hatte den Kontakt zu Hellberg hergestellt. Schülervertreterin Lisa Drosch aus dem zwölften Jahrgang hob die besondere Bedeutung der Spende hervor: „Es ist eine Mega-Ehre, von 96 neue Fußbälle zu bekommen. Die Bälle haben bei uns einen guten Platz gefunden.“

Von Ingo Rodriguez