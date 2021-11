Gehrden

Fotografieren ist für Hans-Joachim Trieloff Hobby und Leidenschaft zugleich. Ohne seine Kamera geht der 79-Jährige eigentlich nicht aus dem Haus. Und egal, wo er unterwegs ist: Sein wachsames Auge hält viele Details fest. Genauso sind seine Fotos aus Gehrden, die die zwölf Monate seines Kalenders zieren. Sie sind, wenn man so will, auch eine Liebeserklärung an die Burgbergstadt. Es ist ein Ort, den er immer wieder aufs Neue fotografisch erkundet.

Eines der Lieblingsfotos von Hans-Joachim Trieloff: Die ersten Schneeglöckchen des Jahres sprießen am Rande der Struckmeyerschen Mühle. Quelle: Hans-Joachim Trieloff

Zum zweiten Mal hat Trieloff nun einen Jahreskalender herausgebracht, ausschließlich mit Motiven aus dem Gehrdener Stadtgebiet wie die winterliche Neue Straße, die Struckmeyersche Mühle am Gehrdener Berg, das Rathaus im Frühling, das Blumenfeld in Northen, den Gehrdener Marktplatz, das weihnachtlich angeleuchtete Stadtmuseum und das Dorfhaus in Lenthe.

Lesen Sie auch Rundgang mit dem Fotografen Hans-Joachim Trieloff

Wichtig seien ihm jahreszeittypische Motive aus Gehrden. Aus etwa 40 Aufnahmen habe er dann letztlich die zwölf Fotos ausgewählt. „Sie sollen möglichst aktuell sein“, sagt Trieloff. Besonderen Wert hat er auf die Wahl des Titelbildes gelegt. „Das muss ins Auge fallen“, so Trieloff. Entschieden hat er sich für eine sommerliche Aufnahme des Steinwegs.

Das Fotografieren und das Zusammenstellen des Echtfotokalenders mache ihm einen riesigen Spaß, sagt Trieloff. Und wer erlebt, mit welcher Begeisterung er über jedes einzelne Foto spricht, glaubt es ihm sofort. Zudem habe er im vergangenen Jahr viel Zustimmung erhalten. „Ich freue mich über jedes Echo“, sagt er.

Das Blumenfeld in Northen schmückt den Monat September. Quelle: Hans-Joachim Trieloff.

Die Stückzahl des Gehrdener Fotokalenders ist begrenzt. 65 Exemplare sind in der Buchhandlung Lesezeichen am Steinweg erhältlich. Der Fotokalender kostet 24 Euro. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sollten sich beeilen. Im vergangenen Jahr war der Kalender schnell vergriffen.

Von Dirk Wirausky