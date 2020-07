Gehrden

In der Feldmark rund um den Gehrdener Ortsteil Lemmie können Spaziergänger künftig auch weiterhin die kilometerweite Aussicht genießen. Der Historische Verein Lemmie hat aus seinem Budget zwei neue Sitzbänke aus Holz angeschafft und gemeinsam mit Helfern der Ortsfeuerwehr auch ehrenamtlich aufgestellt. „Wir stiften die stabilen Bänke und ersetzen damit die maroden Vorgängermodelle“, sagte der Vereinsvorsitzende Heinrich Möller beim Aufbau einer Bank am ersten von zwei Standorten, am sogenannten Reinhardskamp.

Die neuen Sitzbänke wurden mit einem Auto auf einem Anhänger in die Feldmark transportiert. Quelle: Ingo Rodriguez

Er hatte die beiden massiven Holzkonstruktionen unmittelbar zuvor mit seinem Auto auf einem Anhänger in die Feldmark transportiert. Anschließend griff Möller höchstpersönlich zur Motorsäge, um eines der verwitterten Modelle für den Abbau und die Entsorgung zu zerkleinern. „Weil die Füße der Bänke im Boden schnell wegfaulen, stellen wir die Neuanschaffungen auf Steinplatten“, sagte Möller.

Dann hievte Frank Gottschalt von der Ortsfeuerwehr eine neue Bank mithilfe eines Radladers auf die zwei kurz zuvor verlegten Steinplatten. „Die Bänke müssen nicht im Boden verschraubt werden, weil sie wegen ihres hohen Gewichts absolut diebstahlsicher sind“, sagte Möller beim Arbeitseinsatz.

Heinrich Möller zersägt am Reinhardskamp vor dem Aufbau einer neuen Sitzbank das marode Vorgängermodell. Quelle: Ingo Rodriguez

Da Möller auch Vorsitzender des Realverbandes Lemmie ist, hatte er die Standorte für die neuen Bänke selbst ausgesucht. „Dem Realverband gehören die Wege, an denen die Sitzgelegenheiten aufgestellt werden“, sagte Möller. Deshalb habe er die Plätze so ausgewählt, dass die Bänke keine Hindernisse darstellen.

Die zweite Bank werde am etwa 1200 Meter entfernten Lemmier Umspannwerk aufgestellt, erklärte Möller. Vor den Standorten sollen regelmäßig die Sträucher zurückgeschnitten werden, um gute Aussichten zu gewährleisten. „Wir werden ja alle älter und brauchen alle 100 Meter ein schönes Plätzchen zum Ausruhen“, scherzte Möller. Deshalb habe der Historische Verein jetzt rund 500 Euro investiert – inklusive der Sponsorenschilder und des Aufbaus. Laut Möller stehen inzwischen in der Feldmark rund um Lemmie etwa 20 Sitzbänke für Spaziergänger.

Eine der beiden neuen Holzbänke wird von Frank Gottschalt mit einem Radlader auf den künftigen Standort gehievt. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez