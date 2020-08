Lenthe

Aufmerksame Spaziergänger haben am Mittwochnachmittag möglicherweise einen Waldbrand am Benther Berg verhindert. Sie hatten zunächst gesehen, dass in dem Waldgebiet Rauch aufsteigt und entdeckten kurz danach ein offenes Feuer. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Aufgrund übermittelter GPS-Koordinaten konnten die Feuerwehren aus Northen und Gehrden das Waldstück in der Nähe der ehemaligen Gaststätte Jägerheim an der Kreisstraße 249 zwischen Lenthe und Hannover-Badenstedt als Einsatzort genauer lokalisieren.

Funkenflug entzündet Waldboden

Mehrere mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps der Feuerwehr löschten den Holzstapel mit Wasser aus den Tanks von drei Löschfahrzeugen. Zwischen zwei Bäumen brannte auf etwa zehn Quadratmetern das bis zu vier Meter hoch aufgeschichtete Totholz. Durch den Funkenflug hatte sich in einiger Entfernung bereits der trockene Waldboden entzündet. Schnell konnten die Einsatzkräfte den Waldbrand unter Kontrolle bringen. Anschließend wässerten sie den Waldboden ausgiebig und kontrollierten die Brandstelle mithilfe von Wärmebildkameras. Vorsichtshalber überprüfte die Ortsfeuerwehr Northen abends die Brandstelle erneut, um ein Wiederaufflammen sicher ausschließen zu können.

Zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Ortsfeuerwehr Northen und der Löschzug der Schwerpunktfeuerwehr Gehrden waren mit insgesamt 34 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

