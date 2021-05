Everloh/Northen

Für Landwirt Hanns Christian Seeßelberg-Buresch aus Everloh sind Hundehaufen nicht einfach nur unschöne und eklige Hinterlassenschaften. Für ihn spitzt sich das Problem langsam aus beruflicher Sicht zu: Die Exkremente werden auch zunehmend zu einer Gefahr für seine zertifizierten Anbauprodukte.

„Wer will denn in Lebensmittel beißen, die an einer Oberfläche wachsen, auf der Hundekot gelegen hat?“ fragt Seeßelberg-Buresch empört. Er müsse vor allem auch für die Zertifizierung seiner Ernteproduktion gewissenhaft Qualitätsnachweise führen und belegen, dass verschiedene Beeinträchtigungen und Einflüsse nicht vorhanden sind. Die zunehmende Achtlosigkeit von Hundebesitzern könne aber die Qualität seiner Ernte durchaus beeinträchtigen, betont der Landwirt.

Immer wieder findet Seeßelberg-Buresch Hundehaufen auf seinen landwirtschaftlichen Feldern. Quelle: Privat

Auch jetzt hat Seeßelberg-Buresch nach eigenen Angaben wieder einmal entlang beliebter Spazierstrecken in Northen auf seinen Feldern große Haufen von Hundekot gefunden – unter anderem auf einem Acker, den er für den zertifizierten Anbau von Zwiebeln nutzt. Er müsse seit einiger Zeit immer wieder derartige Hinterlassenschaften mit einer Schaufel von seinen landwirtschaftlichen Flächen entfernen. „Die Hundebesitzer können doch nicht einfach tatenlos hinnehmen, dass die Tiere ihr Geschäft an Stellen verrichten, die für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden“, sagt der Landwirt verärgert.

Zumindest sei es möglich, die Haufen selbst wieder zu entfernen. Das Betreten und Beschmutzen der Felder sei ohnehin verboten. „Ich kann das aber nicht überall überwachen oder an allen Feldern Verbotsschilder aufstellen“, sagt Seeßelberg-Buresch. Trotzdem entdecke er regelmäßig auf seinen Anbauflächen in der Feldmark auch platt getretene Anpflanzungen. „Es gibt aber wirklich Grenzen: Einen Hund auf einen landwirtschaftlichen Acker machen zu lassen, geht einfach nicht“, schimpft der Landwirt.

„Das gehört sich einfach nicht“

Seeßelberg-Buresch gehört auch zur Waldbetriebsgemeinschaft Benther Berg und ist stellvertretender Vorsitzender des Landvolks Hannover. Er berichtet: Auch in Wäldern und privaten Waldgebieten seien seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder neue Trampelpfade und Picknickreste zu finden. „Nach dem Waldordnungsgesetz dürfen sich Bürger zwar grundsätzlich frei in der Natur bewegen,“ sagt Seeßelberg-Buresch. Aber: Wege und Flächen, die nicht in Privatbesitz seien, würden einer Gemeinde oder einem Realverband gehören.

Sicherlich habe mit dem Beginn der Corona-Krise die Entdeckung der Natur einen höheren Stellenwert gewonnen. „Aber es gehört sich einfach nicht, völlig achtlos seinen Müll zu hinterlassen“, sagt der Landwirt. Er wolle nicht alles grundsätzlich verbieten. „Aber es muss mehr Rücksicht genommen werden. Das muss einfach besser werden“, hofft er.

Von Ingo Rodriguez