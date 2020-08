Gehrden

Der zehnjährige Kyan hält sich mit beiden Händen an einer Schwimmnudel fest. Mit Unterstützung eines Schwimmgürtels liegt sein Oberkörper auf der Wasseroberfläche im Freibad des Delfi-Bades. Immer wieder stößt sich der Junge mit kräftigen Beinbewegungen im Wasser ab. „Nach dem Auftakt am ersten Tag im Nichtschwimmerbecken, stehen am zweiten Tag die Beinbewegung im tiefen Becken auf dem Programm“, sagt Schwimmmeister Julian Pengel. Insgesamt zehn Kurstage soll es laut Pengel dauern, bis die fünf Kinder eines Anfängerkurses ihre Prüfung für das Seepferdchen ablegen können.

Immer weniger Kinder können schwimmen

„In meiner Schulklasse können von insgesamt 24 Schülern nur ungefähr zehn schwimmen“, sagt Kyan in einer Verschnaufpause am Beckenrand. Er bestätigt damit die Erfahrung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG), die den Rettungsschwimmern Sorgen bereiten. „Etwa 60 Prozent aller Viertklässler können zurzeit schlecht oder gar nicht schwimmen“, sagt Kai Stahn, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Gehrden. Das gehe aus einer aktuellen Statistik des DLRG-Bundesverbandes hervor. Wegen der Corona-Krise konnten demnach allein in diesem Jahr bundesweit rund 75.000 Kinder ihre Seepferdchen-Prüfung nicht ablegen, wie Stahn berichtet.

Seit Umbau des Hallenbads gibt es keine Anfängerkurse

In Gehrden gibt es darüber hinaus noch ein zusätzliches Problem: Wegen der seit etwa zwei Jahren dauernden Reparaturarbeiten im geschlossenen Hallenbad können weder die städtischen Schwimmmeister noch die DLRG dort Anfängerkurse anbieten. Im Frühjahr, Herbst und Winter sei auch das Freibad geschlossen, sagt Stahn. Und im Sommer seien Anfängerkurse wegen des Wetters kaum planbar, ergänzt er. Das hat sich laut Schwimmmeister Pengel auch jetzt bei dem ersten Kurs seit langer Zeit wieder bestätigt. „Der erste Tag ist wegen eines Gewitters ausgefallen, am zweiten Tag mussten wir unsere Einheit nach der Wettervorhersage auf den Vormittag verlegen“, sagt er.

MCG-Schulelternrat setzt sich für ersten Kurs seit zwei Jahren ein

Der städtische Mitarbeiter unterstützt die DLRG-Ortsgruppe bei dem ausnahmsweise angebotenen Kurs. Die Initiative sei vom Schulelternrat des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) ausgegangen, sagt der Vorsitzende Stahn. Der Schulelternrat hatte kürzlich die Aktion „Schwimmen lernen in den Corona-Sommerferien“ ins Leben gerufen. „Um den ausgefallenen Schwimmunterricht auszugleichen, der durch den Umbau des Hallenbades und die Corona-Pandemie nicht möglich war“, sagt Stahn. Die DLRG-Ortsgruppe unterstützt dieses Projekt. In der näheren Umgebung gebe es kaum Hallenbäder, sagt Stahn. Im Deisterbad in Barsinghausen etwa seien die Anfängerkurse auch deshalb zumeist ausgebucht.

Schüler des MCG und angehende Gymnasiasten im Alter von zehn bis zwölf Jahre können deshalb seit etwa einer Woche in einem Extrakurs im Delfi-Bad das Schwimmen lernen und ihr Seepferdchenabzeichen ablegen. Der Kurs findet im Außenbecken statt und umfasst zehn Stunden zu je 45 Minuten. Für den Unterricht, Eintritt in das Delfi-Bad und die Urkunden sowie die Prüfung werden zwar 75 Euro pro Kind fällig, das MCG gibt jedoch pro Teilnehmer 30 Euro dazu. „Es hätten acht Kinder mitmachen können, weil in den Sommerferien aber viele Familien verreist sind, machen bei dem Kurs jetzt nur fünf Teilnehmer mit“, sagt der DLRG-Vorsitzende.

Stahn nennt weitere Zahlen, die den besorgniserregenden Nichtschwimmertrend verstärken: Normalerweise biete jeder der insgesamt fünf städtischen Schwimmmeister einmal pro Monat einen Anfängerkurs für jeweils bis zu acht Teilnehmer an. Durchschnittlich bestehen bei den Schwimmmeistern und der DLRG-Ortsgruppe pro Jahr rund 180 Kinder ihr Seepferdchenprüfung, wie er sagt. Seit dem Umbau des Hallenbades sei dieser Wert auf null gesunken. Die Mutter von Kyan und Delano ist deshalb erleichtert, dass im Delfi-Bad zurzeit ein Kurs angeboten wird. „Wir Eltern haben versucht, unseren Kindern das Schwimmen selber beizubringen, aber das klappt einfach nicht“, sagt sie und wirft einen Blick auf die Übungen ihrer Söhne.

Seit mehr als zwei Jahren kann das Schwimmbecken im Hallenbad nicht genutzt werden. Nun soll ein Edelstahlbecken eingebaut werden. Quelle: Tobias Welz

Termin für Wiedereröffnung des Hallenbades steht nicht fest

Die DLRG-Ortsgruppe Gehrden hofft nun, dass die Reparatur des Hallenbades bald abgeschlossen sein wird. Laut Stadtverwaltung ist derzeit aber noch nicht absehbar, wann die Schwimmhalle wieder für den Badebetrieb genutzt werden kann. „Das ist bislang noch nicht klar“, sagt Stadtsprecher Frank Born. Ein Rückblick: Im Sommer 2018 sollten bei den üblichen Revisionsarbeiten im Hallenbad defekte Fliesen im Becken ausgetauscht werden. Dabei wurden aber erhebliche Schäden in den darunter liegenden Dichtungsfolien entdeckt. Weil eine Erneuerung dieser Folien laut Born scheiterte, laufen derzeit vorbereitende Arbeiten für den Einbau eines völlig neuen Edelstahlbeckens. Die Stadt investiert einen mittleren sechsstelligen Betrag, um das Hallenbad wieder öffnen zu können.

Zahl der Ertrunkenen beunruhigend hoch Die aktuellen Zahlen sind alarmierend: In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind in Deutschland mindestens 192 Menschen in Badeseen und anderen Gewässern ertrunken, davon 24 allein in Niedersachsen. Das sind fünf weniger als im Vorjahr. Dennoch belegt Niedersachsen im bundesweiten Vergleich nach Bayern (35) und Nordrhein-Westfalen (26) einen traurigen dritten Platz. Auch in der Region Hannover sind in diesem Sommer schon zahlreiche Menschen ertrunken. Diese Zahlen stammen aus einer aktuellen Statistik der DLRG. Nach Einschätzung der Organisation ist, verstärkt durch die anhaltende Corona-Situation, für den Rest des Jahres noch mit deutlich höheren Zahlen zu rechnen. Der Grund: Kommunale Schwimmbäder müssen diesen Sommer aufgrund notwendiger Hygienekonzepte im Zusammenhang mit dem Coronavirus den Zugang für Badegäste deutlich beschränken. Die Folge: Zunehmend mehr Menschen baden und schwimmen in unbeaufsichtigten Badeseen, Flüssen oder Kanälen.

Von Ingo Rodriguez