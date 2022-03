Lenthe

Die Hilfsbereitschaft der Dorfbewohner ist groß. Unter dem Motto „Lenthe hilft“ haben in der vergangenen Woche im Dorfhaus am Pagenburgweg gleich zwei Hilfsaktionen zugunsten der ukrainischen Bevölkerung begonnen. Um geflüchtete Menschen und auch die Bevölkerung in den Kriegsgebieten zu unterstützen, wurde die Trinkgeldkasse des Dorfhauses zu einer Spendenkasse umgewandelt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen verzichten zugunsten der Spendenaktion vorerst auf ihr Trinkgeld. Außerdem werden zu den Öffnungszeiten im Dorfladen und Café Sachspenden entgegengenommen. „Obwohl seit dem Auftakt erst zwei normale Tage mit Öffnungszeiten waren, haben wir schon rund 25 Kartons mit Hilfsgütern bekommen und etwa 100 Euro an Spendengeldern eingenommen“, sagt Katharina Scharmann aus dem Vorstand der Genossenschaft Dorfhaus Lenthe.

Sie sowie die Mitinitiatorinnen Juliana Bade und Lena Otto haben die beiden Hilfsaktionen ins Leben gerufen und in der vergangenen Woche per Aushang um Unterstützung gebeten. Seitdem wurden im Dorfhaus in großen Mengen Hilfsgüter abgegeben. Die Liste der Sachspenden ist lang: Verbandsmaterial, Babynahrung, Hygieneartikel, Kerzen, Streichhölzer, Schlafsäcke, Malbücher und Stifte sowie leere Umzugskartons haben die drei Frauen inzwischen schon im benachbarten Dorfgemeinschaftshaus gestapelt.

In der Alten Schule ist das Zwischenlager für die abgegebenen Hilfsgüter. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir sortieren die Hilfsgüter und bringen sie zu seriösen Sammelstellen“

Die Organisatorinnen kümmern sich auch um den Transport der Spenden. „Wir sortieren die Hilfsgüter und bringen sie zu seriösen Sammelstellen“, sagt Scharmann. Hintergrund der Aktion sei der gemeinschaftliche Gedanke, von dem das Projekt Dorfhaus getragen werde. „Menschen aus dem Dorf, die nicht mobil genug sind, um sich an Sammelaktionen in anderen Orten zu beteiligen, können auch direkt vor Ort Geld oder Sachspenden abgeben“, sagt Scharmann.

Inzwischen haben die ehrenamtlichen Initiatorinnen schon einen Überblick, welche Waren immer noch benötigt werden, um Flüchtlingen und Menschen in den Kriegsgebieten zu helfen. Deshalb wird im Dorfhaus nun mit einer gezielten Ausrichtung weitergesammelt: „Wir benötigen noch haltbare Lebensmittel, Batterien, Taschenlampen, Dosenöffner, Wasserkocher, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial, nicht verschreibungspflichtige Medikamente sowie Damen-Hygieneprodukte und Thermounterwäsche“, zählt Scharmann auf.

Fragen werden unter Telefon (01 78) 8 23 70 35 beantwortet. Das Dorfhaus Lenthe hat mittwochs und freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag jeweils von 8.30 bis 10.30 und 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Ingo Rodriguez