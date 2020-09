Gehrden

Mehrheitsbeschluss für eine verkehrsberuhigte Zone: Im künftigen Neubaugebiet auf dem ehemaligen Vorwerk-Gelände sollen Autofahrer später maximal mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Dafür hat sich am Dienstagabend der städtische Verkehrsausschuss ohne Gegenstimme ausgesprochen. Die für eine sogenannte „Spielstraße“ geltenden Vorgaben sollen nach Einschätzung des kommunalen Gremiums die Lebensqualität und die Sicherheit in dem künftigen Neubaugebiet erhöhen.

Vorschlag der Grünen trifft auf große Zustimmung

Der Antrag der Grünen-Fraktion war im Bürgersaal des Rathauses schon vor der Abstimmung in den Redebeiträgen auf große Zustimmung gestoßen. „Es wissen zwar nur wenige Autofahrer, dass Schrittgeschwindigkeit ein Tempo-7-Limit bedeutet. Wir müssen dann zwar auch schauen, wie Verstöße sanktioniert werden, aber einen Versuch ist es wert“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Die CDU begrüße es nach seinen Angaben, dass in verdichteten Gebieten ein derartiger Standard gelten solle. „Wenn leben, spielen, aufwachsen und arbeiten in einem Gebiet gleichzeitig geschehen, ist das gut“, sagte Spieker. Er ging sogar noch einen Schritt weiter: Es sei möglicherweise zu prüfen, ob diese Vorgabe nicht auch für andere verdichtete Wohngebiet infrage käme.

Einfahrt zum ehemaligen Vorwerkgelände. Bis 2024 sollen auf der Industriebrache mehr als 150 Wohnungen entstehen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Die Vorteile eines verkehrsberuhigten Bereiches hatte eingangs der Grünen-Fraktionschef Heinz Strassmann bei der Vorstellung des Antrages erläutert. Niedrige Fahrgeschwindigkeiten, Rücksichtnahme und Toleranz unter allen Verkehrsteilnehmern sollen demnach die Lebensqualität für alle Altersgruppen erhöhen. „Es werden Aufenthaltsangebote sowie wohnungsnahe Bewegungs- und Spielmöglichkeiten angeboten“, sagte Strassmann. Das überzeugte auch die SPD: „ Schrittgeschwindigkeit und Spielstraße sind vor allem auch wegen der geplanten Kindertagesstätte ein gutes Konzept“, sagte SPD-Ratsherr Andreas Reichl. Gerade für einige Eltern unter den Autofahrern sei es sinnvoll, das Tempo zu drosseln, bevor ein „Kind in den Brunnen gefallen ist“. „Tempo 30 wäre in dem Neubaugebiet aus Sicherheitsgründen eine Katastrophe“, sagte Reichl.

Endgültige Entscheidung trifft der Rat der Stadt

Eine endgültige Entscheidung über den Antrag der Grünen trifft zwar in Kürze erst der Rat der Stadt. Auch über die von den Grünen geforderten energetischen Auflagen muss dann noch verbindlich abgestimmt werden. Die ohne Gegenstimme ausgesprochene Empfehlung des Verkehrsausschusses für eine Spielstraßen-Regelung ist jedoch schon richtungsweisend für die Gestaltung des künftigen Neubaugebietes.

Auf dem Gelände der früheren Teppichfabrik an der Vorwerkstraße soll ein Wohnpark mit Reihenhäusern unterschiedlicher Größe sowie drei mehrgeschossigen Mietshäusern entstehen. Die Gesellschaft Deutsche Reihenhaus AG hat die Industriebrache von der Firma Hildebrand Holztechnik im April 2018 als Investor gekauft. Die 154 jetzt geplanten Wohneinheiten auf dem Grundstück sollen zwischen 85 und 145 Quadratmeter groß sein – darunter auch 40 bis 50 sozial geförderte Wohnungen. Zudem ist eine Kindertagesstätte für etwa 100 Jungen und Mädchen geplant.Bislang gilt das Ziel, das Bauvorhaben bis 2024 abzuschließen. Allerdings rechnet der Investor aktuell damit, dass erst Anfang 2022 mit den notwendigen baulichen Vorarbeiten begonnen werden kann.

Von Ingo Rodriguez