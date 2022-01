Gehrden

Die nächste Schnapszahl zum Heiraten steht an: Am 22. Februar 2022 lockt ein besonderer Termin, der vielleicht Glück bringt. Im Standesamt der Stadt Gehrden, das im Rathaus untergebracht ist, gibt es eine spürbare Nachfrage. „Das Gehrdener Standesamt bietet an diesem Tag acht Trautermine an – vier vormittags, vier nachmittags. Nach derzeitigem Stand sind noch drei Vormittagstermine frei“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden. Die Heiratswilligen kommen mit einer Ausnahme nur aus Gehrden.

Dass die vier Zeitfenster am Nachmittag bereits vergeben sind, hat auch mit einem besonderen Service der Verwaltung wegen des Datums zu tun. „Normalerweise bieten wir von montags bis freitags die Trauungen immer vormittags an, nur an Donnerstagen ist es am Nachmittag möglich“, sagt Miriam Hoppmann. Die Standesbeamtin weiß aus Erfahrungen, „dass im Februar eigentlich sehr selten Leute heiraten – und an einem Dienstag sowieso fast nie, da sind die späteren Tage in der Woche doch attraktiver“.

Ein Ehepaar entscheidet nach Hinweis für den 22. Februar

Attraktiv ist offenbar für viele Menschen, in der entsprechenden Urkunde den 22.2.22 stehen zu haben. Manchmal auch durch einen Hinweis. Hoppmann erzählt von einem Telefonat vor einigen Tagen. „Da hatten sich die zukünftigen Eheleute eigentlich für ein anderes Datum entschieden. Ich habe ihnen gesagt, dass auch der 22. Februar noch frei wäre. Nach etwas Bedenkzeit haben sie wieder angerufen und diesen Tag genommen.“ Für den 2. Februar wiederum, der in Verbindung mit der Jahreszahl auch eine Schnapszahl in der Heiratsurkunde bieten würde, liege laut der Standesbeamtin jedoch bislang erst eine Buchung vor. „Vielleicht auch, weil es ein Mittwoch ist“, sagt Hoppmann mit einem Augenzwinkern. Übrigens: In der Landeshauptstadt sieht das anders aus. Dort sind alle Heiratstermine am 2. Februar vergeben, am 22. Februar sowieso.

Im vergangenen Jahr heirateten 81 Paare in Gehrden. 2020 waren es 90, 2019 sogar 100 Eheschließungen. Damit sind es statistisch gesehen immer zehn Prozent weniger als im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr gewesen. Einen Trend kann man daraus aber nicht ableiten, sagt Hoppmann, auch eine durch Corona verursachte Verringerung der Hochzeiten ist nicht der Grund. „Wir haben immer zwischen 70 und 100 Eheschließungen. Das schwankt seit 20 Jahren und ist völlig normal“, sagt die Standesbeamtin. Dass Corona die Termine beeinflusst hat, steht wiederum auf einem anderen Blatt. „Natürlich ist es für viele Familien schade, dass sie wegen der Kontaktbeschränkungen zusätzlich zu den Eheleuten nur acht weitere Personen ins Trauzimmer lassen dürfen“, sagt Hoppmann.

Der 9.9.99 stand unter keinem guten Stern

Am 22. Februar wird sich Miriam Hoppmann mit zwei weiteren Kolleginnen, zu denen auch Sandra Dreier, Fachbereichsleiterin Ordnung und Bürgerdienste, gehört, die Trauungen aufteilen – und den Menschen jeweils Glück mit auf den Weg geben. Apropos Glück: Ob ein Schnapszahl-Datum Glück bringt, ist oft fraglich. Eine Statistik aus dem Jahr 1999 kann Zufall sein. Oder Warnung. Miriam Hoppmann berichtet von neun Trauungen im Standesamt Gehrden am 9. September. Der 9.9.99 war jedoch nicht für alle Eheleute nachhaltig – bei sechs Ehen davon gab es später eine Scheidung.

Von Stephan Hartung