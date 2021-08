Lemmie

Noch ist es zwar nur ein Gedankenspiel oder vielmehr eine ambitionierte Idee. Aber für den stellvertretenden Ortsbürgermeister Peter Nispel (SPD) und für die beiden Ortsratsmitglieder Burkhardt Hennicke (SPD) und Henning Rehren (CDU) ist es schon jetzt eine Herzensangelegenheit. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass in dem mittelfristig nicht mehr benötigten Feuerwehrhaus am Gehrdener Kirchweg nach dem vorgesehenen Umzug der Feuerwehr ein Dorfladen mit Café eingerichtet wird. „Wenn die Feuerwehr wie geplant in einen Neubau am Ortsrand zieht, könnte in dem alten Gebäude eine Einkaufsmöglichkeit mit Gastronomie verwirklicht werden“, sagt Nispel.

Er und seine beiden Kollegen aus dem Ortsrat wollen diesen Plan nun als ein Zukunftsprojekt vorantreiben. Grundlage der Idee sei die bereits gefällte Entscheidung, im geplanten Feuerwehrneubau auch einen dringend benötigten Raum für die Dorfgemeinschaft einzurichten, sagt Nispel. Der bisherige Gerätehausstandort würde deshalb als künftige Versammlungsstätte nicht mehr benötigt.

In Lemmie soll voraussichtlich im Jahr 2023 ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden – auf einem Feld am nordwestlichen Ortsrand in Richtung Degersen, laut Nispel für Kosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Das Grundstück für den neuen Standort der Einsatzkräfte grenzt an das Baugebiet Im Steerfeld und an die Deisterstraße. Dort soll nach Angaben des stellvertretenden Ortsbürgermeisters auch ein etwa 80 Quadratmeter großer Dorfgemeinschaftsraum entstehen.

Genossenschaftsmodell soll Teil der Finanzierung sichern

Um das 1981 errichtete Gerätehaus mit Fahrzeughalle und angrenzendem Tagungsraum zu einem Dorfladen mit Café umzufunktionieren, wollen die drei Ideengeber nach dem Vorbild des Lenther Dorfhauses eine Genossenschaft gründen. „Bürger können Anteile kaufen. So ließe sich ein Teil der Finanzierung sichern“, sagt Nispel. Die Idee, den alten Feuerwehrstandort nach dem Umzug der Einsatzabteilung für die Dorfgemeinschaft zu nutzen, sei einst vom kürzlich pensionierten städtischen Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg angestoßen worden. Außerdem gehe aus einer Dorfumfrage aus dem Jahr 2019 hervor: „Von insgesamt rund 700 Einwohnern wünschen sich 220 ein Café im Ort“, berichtet Nispel. Zudem gebe es in Lemmie keine Einkaufsmöglichkeit. Ein Dorfladen mit Café würde den Bedürfnissen der Bürger entgegenkommen, sagt Nispel.

Er räumt aber auch ein: „Es heißt ja, das alte Gerätehaus wäre abgängig und es gebe Schimmelprobleme.“ Vor der Umsetzung der Pläne müsse natürlich geprüft werden, ob sich die alte Bausubstanz noch für eine Sanierung und Nachnutzung eigne. „Wir haben jetzt aber zwei Jahre lang Zeit, das Projekt vorzubereiten“, sagt Nispel. Für ihn und seine Mitstreiter ist vor allem auch die Lage äußerst reizvoll. „Mitten im Ortskern, neben der Kindertagesstätte und dem nachmittags öffentlichen Spielplatz“, sagt Nispel. Ortsratskollege Hennicke weist darauf hin, dass sich die parkähnliche Außenfläche möglicherweise gelegentlich für Kulturveranstaltungen mit Gastronomie nutzen ließe.

Stadt will Grundstück möglicherweise an Investor verkaufen

Trotzdem gibt es ein nicht unerhebliches Problem. Nispel weiß nach eigenen Angaben von Plänen der Stadt Gehrden, das Grundstück nach dem Feuerwehrumzug an einen Investor zu verkaufen – um dann auf der Fläche des bisherigen Gerätehauses Wohnbebauung zu realisieren. „Ich habe ja auch Verständnis dafür, dass in schwierigen Haushaltszeiten Einnahmen generiert werden müssen“, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister. Trotzdem wollen Nispel, Rehren und Hennicke mit der Stadt eine Diskussion über ihre Pläne in Gang bringen. „Es sollte zumindest geprüft werden, inwieweit die Bürger aus Lemmie eine Nachnutzung als Dorfladen mit Café unterstützen würden – auch vor dem Hintergrund eines möglichen Genossenschaftsmodells“, sagt Nispel.

Von Ingo Rodriguez