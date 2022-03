Ditterke

Kehrtwende in der Diskussion über eine geplante Fußgängerinsel auf der Ortsdurchfahrt von Ditterke: Auf der Bundesstraße 65 wird in Ditterke nun doch eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger eingerichtet. Wie Ortsbürgermeister Jörg Beckmann (Bürgerliste Ditterke) berichtet, soll die Mittelinsel schon Ende April zur Verfügung stehen. Dabei galten die Pläne im Februar nach Fahrversuchen mit einem Lastwagen als gescheitert. Ein Anlieger hatte wegen möglicher Platzprobleme auf der schmalen Fahrbahn Einschränkungen für den Anlieferverkehr seines Gewerbebetriebes befürchtet.

Bedenken von Gewerbebetrieb ausgeräumt

Nun haben der Anlieger und der Ortsrat aber einen Kompromiss gefunden. „Die Fußgängerinsel wird im Interesse aller Bürger doch gebaut“, sagt Beckmann. Auf Initiative des Ortsrates soll die bislang geplante Position der Querungshilfe leicht in Richtung östlichen Ortseingang verschoben werden. Dafür will der Gewerbebetrieb bei Materiallieferungen mit 40-Tonnen-Lastwagen auf dem Firmengelände Platz schaffen, damit die großen Lastwagen dort halten und entladen werden können. „Es waren sehr sachliche und konstruktive Gespräche. Wir können uns nur bei dem Anlieger für die kooperative Zusammenarbeit bedanken“, teilt der Ortsbürgermeister mit.

Im April gab es Fahrversuche mit einem 25-Tonnen-LKW. Quelle: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Fußgängerinsel soll im April eingerichtet werden

Laut Beckmann soll die Mittelinsel bis Ende April eingerichtet werden: Wenn die im vergangenen Sommer begonnene Sanierung der Ortsdurchfahrt mit den noch fehlenden Markierungsarbeiten endgültig abgeschlossen wird, soll die Querungshilfe markiert und mit dem notwendigen Zubehör ausgestattet werden. „Der einstimmige Beschluss des Ortsrates liegt der Stadt Gehrden bereits vor und wird an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet“, sagt der Ortsbürgermeister. Für die Finanzierung und den Unterhaltung der Mittelinsel sei die Stadt zuständig.

Ortsrat fordert Mittelinsel schon seit Jahren

Eine Fußgängerinsel fordert der Ortsrat Ditterke schon seit Jahren – unter anderem, um Raser aus Fahrtrichtung Everloh bereits am Ditterker Ortseingang auszubremsen. Vor allem aber soll Fußgängern und Radfahrern beim Überqueren der B 65 geholfen werden. Nach der bereits stellenweise abgeschlossenen Fahrbahnsanierung hielt auch die Stadt Gehrden diese Idee als Verkehrsberuhigung für geeignet. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte als Bauträgerin der Ortsdurchfahrtsanierung keine Mittelinsel eingeplant.

Bei der nun nahezu abgeschlossenen Sanierung der Ortsdurchfahrt war keine Querungshilfe eingeplant. Quelle: Ingo Rodriguez

Probleme mit großen Lastwagen

Zuletzt drohten die Pläne zu scheitern, weil zunächst gleich zwei Anlieger Einwände äußerten. Eine Mittelinsel auf der Ortsdurchfahrt unmittelbar im Bereich ihrer Gewerbebetriebe würde aus Platzgründen erhebliche Schwierigkeiten bereiten, ihre jeweiligen Grundstücke mit größeren Fahrzeugen zu erreichen – vor allem beim Be- und Entladen für Materiallieferungen. Die Stadtverwaltung teilte diese Bedenken nach einem Praxistest mit einem 20-Tonner im Februar. „Für einen noch größeren 40-Tonner wäre zu wenig Platz, um in einer Kurve auf die Grundstücke zu fahren“, berichtete Fachbereichsleiterin Nicole Leubert. Das Halten am Fahrbahnrand scheidet neben einer Mittelinsel ohnehin aus.

Lesen Sie auch Für Fußgängerinsel ist B 65 in Ditterke zu schmal

„Es dient nicht nur der Verkehrsberuhigung“

Doch der Ortsrat ließ nicht locker: „Es dient ja nicht nur der Verkehrsberuhigung“, hatte Ortsbürgermeister Beckmann unmittelbar nach den Fahrversuchen gesagt und auf die Dringlichkeit einer Querungshilfe hingewiesen. Denn genau am Abzweig zur Straße An der Haferriede fehlt für Radfahrer und Spaziergänger aus dem Norden des Dorfes bislang eine Möglichkeit, die B 65 sicher zu überqueren. Der lange Weg entlang der gesamten Ortsdurchfahrt bis zur Ampel im Westen Ditterkes bleibt Radlern und Fußgängern nun aber spätestens ab Ende April erspart. Der bis zuletzt noch verbliebene skeptische Anlieger lenkte nun ein.