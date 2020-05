Gehrden

Endlich wieder Besuch von Angehörigen, einem guten Freund oder einer vertrauten Bezugsperson: Auch in Gehrden dürfen die Bewohner von Seniorenheimen nach den landesweiten Corona-Lockerungen inzwischen wieder Besuch empfangen. „Wir mussten aber vorher dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorlegen, um zu zeigen, wie weiterhin drohende Infektionen trotz zusätzlicher Kontakte verhindert werden sollen“, sagt Beatrice Prell, Verwaltungsmitarbeiterin in der Seniorenresidenz der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in Gehrden.

Dort sind die Mitarbeiter und Bewohner erleichtert, dass nach einer mehr als zweimonatigen Isolation auch die Senioren als Angehörige einer Risikogruppe wieder Besucher begrüßen können. „Wir haben am 18. Mai die Tore geöffnet – aber mit strengen Sicherheitsvorkehrungen“, berichtet Prell. Zunächst sei im Atrium der Einrichtung ein Pavillon mit zwei Stühlen und einer Trennwand aus Plexiglas aufgebaut worden. „Dort wurden der jeweilige Bewohner und der Gast von zwei verschiedenen Seiten hingebracht“, erzählt Prell. Weiterhin galt für beide Seiten: „Mundschutz und Desinfektion der Hände sowie Dokumentation der Besucherpersonalien zur Rückverfolgung möglicher Infektionsketten“, berichtet die AWO-Mitarbeiterin. Bei den bis zu 30-minütigen Besuchen sei außerdem von einem Mitarbeiter auf einen jederzeit ausreichenden Sicherheitsabstand geachtet worden.

Anzeige

Sogar Zimmerbesuche sind inzwischen wieder möglich

Dass Prell in der Vergangenheit spricht, hat einen Grund: Seit dem 25. Mai dürfen die Bewohner der AWO-Seniorenresidenz nun sogar wieder in ihren Zimmern Gäste empfangen. Die Besucherregel sei erweitert worden. „Nun können die Begegnungen bis zu 45 Minuten dauern. Sicherheitsabstand, Mund-Nasen-Schutz, Hygieneregeln und Dokumentation gelten aber weiterhin“, sagt Prell. Bei sehr dementen Bewohnern werde das Treffen auch weiterhin von einem Mitarbeiter überwacht, um möglicherweise das Unterschreiten des Mindestabstandes zu verhindern. Was aber weiterhin dringend beachtet werden muss: „Jeder Bewohner darf vorerst jeweils nur eine festgelegte Person empfangen“, so Prell.

Weitere HAZ+ Artikel

Trotz der Corona-Lockerungen sei aber der ganz große Besucheransturm bislang noch ausgeblieben. „Viele Angehörige wollen die Senioren lieber weiterhin vor unnötigen Kontakten schützen: Die lassen sich von den Bewohnern vom Fenster aus oder am Gartenzaun zuwinken“, berichtet Prell.

Vor dem Senioren- und Pflegezentrum Haus Gehrden an der Schulstraße ist der Haupteingang weiterhin abgesperrt. Ein Schild weist Besucher auf die Corona-Gefahren hin. Quelle: Ingo Rodriguez

Haus Gehrden : Katalog mit strengen Regeln für Besucher

Im Senioren- und Pflegezentrum Haus Gehrden an der Schulstraße sind laut Internetseite der Einrichtung Angehörigenbesuche ebenfalls bereits möglich – zumindest wurde der Start dort für den 20. Mai angekündigt. Trotzdem ist der Haupteingang vor der Einrichtung weiterhin abgesperrt. Dort weist ein Schild mögliche Besucher auf die immer noch andauernden Corona-Gefahren für die Bewohner hin. Die Einrichtungsleitung ist kurzfristig für detailliertere Auskünfte nicht zu erreichen.

Auf der Internetseite vom Haus Gehrden gibt es jedoch über einen speziellen Bereich mit dem Titel „Corona-News“ umfangreiche Informationen über das Ende der Besuchsverbote. Demnach hatte die Leitung die behördlichen Anordnungen mit den Corona-Lockerungen erst verspätet erhalten und musste das bereits erarbeitete Hygienekonzept in einigen Punkten ergänzen. Trotzdem ist für Angehörige und Bezugspersonen von Bewohnern inzwischen auch bereits ein Regelkatalog veröffentlicht. Für das ordnungsgemäße Betreten des Hauses, des Speisesaals als Begegnungsort oder für das Betreten der Zimmer von Bewohnern gibt es strenge Regeln: unter anderem vorgeschriebene Anmeldungen, Dokumentation der Besuche, Sicherheitsabstand und Schutzausrüstung.

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez